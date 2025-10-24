Hombre demanda a D.C. tras ser detenido por protestar con música de "Star Wars"

WASHINGTON (AP) — Un hombre que fue detenido por la policía por seguir a una patrulla de la Guardia Nacional de Ohio mientras reproducía en su teléfono el tema de Darth Vader de "Star Wars" demandó al Distrito de Columbia el jueves, alegando que violaron sus derechos constitucionales.

La demanda federal de Sam O'Hara afirma que la ominosa música orquestal de "La Marcha Imperial" es la banda sonora de sus protestas pacíficas contra el despliegue de miembros de la Guardia Nacional por orden del presidente Donald Trump en Washington, D.C. Millones de usuarios de TikTok han visto los videos de O'Hara de sus interacciones con las tropas, según la demanda presentada por abogados de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).

O'Hara, un residente de Washington de 35 años, dice que no interfirió con las tropas de la Guardia Nacional de Ohio durante su encuentro el 11 de septiembre en una calle pública. Uno de los soldados llamó a los oficiales del Departamento de Policía Metropolitana, quienes detuvieron a O'Hara y lo mantuvieron esposado durante 15 a 20 minutos antes de liberarlo sin cargos, según la demanda.

"La ley podría haber tolerado la conducta gubernamental de este tipo hace mucho tiempo en una galaxia muy, muy lejana. Pero aquí y ahora, la Primera Enmienda prohíbe a los funcionarios del gobierno cancelar protestas pacíficas", dice su demanda.

O'Hara también demandó a cuatro policías metropolitanos y al militar que los llamó a la escena. La demanda los acusa de violar sus derechos de la Primera Enmienda constitucional a la libertad de expresión y sus derechos de la Cuarta Enmienda contra detenciones no justificadas y uso excesivo de la fuerza. O'Hara busca daños compensatorios y punitivos no especificados.

O'Hara, un artista que trabaja en el sector hospitalario, dijo que buscaba una forma humorística y creativa de protestar contra lo que considera una "ocupación" militar.

"Se siente surrealista y distópico", dijo a The Associated Press. "Cuando veo tropas armadas en nuestros mercados de agricultores y afuera de mis restaurantes favoritos y mi parque para perros, no pienso: 'Oh, wow, me siento seguro'. Pienso: 'Estos se sienten como Stormtroopers. Siento que estoy viviendo en un episodio o película de Star Wars, y esto es como una fuerza oscura invasora'".

Voceros de la oficina de la alcaldesa Muriel Bowser y del departamento de policía declinaron comentar sobre la demanda. El portavoz de la Policía Metropolitana dijo que los cuatro oficiales nombrados en la denuncia siguen en servicio completo. Un portavoz de la Guardia Nacional de Ohio no respondió a los correos electrónicos solicitando comentarios.

En agosto, Trump, un republicano, emitió una orden ejecutiva declarando una emergencia por crimen en Washington. En menos de un mes, más de 2300 tropas de la Guardia Nacional de ocho estados y el distrito patrullaban la ciudad bajo el mando del Ejército.

Trump también desplegó cientos de agentes federales para ayudar en los patrullajes.

La batida migratoria de la administración Trump ha inflamado las tensiones con los residentes del distrito, que es mayoritariamente demócrata. El fiscal general del Distrito de Columbia, Brian Schwalb, presentó una demanda contra Trump para poner fin a esto.

En la demanda, O'Hara dice que está "profundamente preocupado por la normalización de las tropas patrullando los vecindarios de D.C.".

"Para muchos residentes del Distrito, el despliegue constituyó un ataque a la autonomía de D.C. y un peligroso alejamiento de la tradición de la Nación de prohibir a las tropas vigilar a los civiles", dice la demanda.

O'Hara ha organizado y grabado otras protestas temáticas de "Star Wars" contra los despliegues de la Guardia. Las tropas mayormente lo ignoraron, dice la demanda.

El 11 de septiembre, O'Hara regresaba a casa del trabajo cuando comenzó a seguir a cuatro miembros armados de la Guardia de Ohio. Menos de dos minutos después, uno de los soldados le advirtió que llamaría a la policía para "que se hicieran cargo de él" si seguía siguiéndolos, según la demanda.

Los policías que llegaron minutos después acusaron a O'Hara de acosar a los soldados, lo cual él negó. Lo detuvieron sin realizar ninguna investigación e ignoraron sus quejas de que las esposas estaban demasiado apretadas, alega la demanda.

"El Sr. O'Hara presenta esta demanda para garantizar la rendición de cuentas, obtener compensación por sus lesiones e vindicar garantías constitucionales fundamentales", dice la demanda.

El caso está asignado al juez federal de distrito Timothy Kelly, que fue nominado por Trump.

______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.