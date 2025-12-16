Hora de EE.UU. para ver en vivo los Premios The Best 2025 y todos los nominados de la FIFA

En la antesala de la Copa Intercontinental de la FIFA 2025, que enfrentará al París Saint-Germain vs. Flamengo en Qatar, se espera la entrega de los Premios The Best 2025, uno de los reconocimientos más importantes del futbol internacional.

Cuándo y a qué hora ver en vivo los Premios The Best desde EE.UU.

La ceremonia de los Premios The Best se llevará a cabo el 16 de diciembre de 2025 en el Fairmont Katara Hall , en Doha.

en el , en Doha. El evento iniciará a las 20.00 horas de Qatar, lo que corresponde a las 12.00 del mediodía, tiempo del Este de Estados Unidos.

Los Premios The Best 2025 se transmitirán en vivo a las 12.00 hs tiempo del Este de Estados Unidos (fifa.com)

La transmisión en vivo estará disponible a través del sitio oficial de la FIFA, fifa.com, donde los aficionados podrán seguir la entrega de todos los galardones.

Quiénes son los nominados a los Premios The Best 2025

Entre los principales candidatos al premio al Mejor Jugador Masculino destacan Ousmane Dembélé, Lamine Yamal y Kylian Mbappé, quienes tuvieron un año sobresaliente a nivel de clubes y selecciones.

Nominados a Mejor Jugador en los Premios The Best 2025 (fifa.com)

En esta edición no figuran Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo entre los nominados, una ausencia que marca un relevo generacional en los premios.

Nominados a Mejor Jugador Masculino 2025

Ousmane Dembélé (Francia / Paris Saint-Germain)

Achraf Hakimi (Marruecos / Paris Saint-Germain)

Harry Kane (Inglaterra / Bayern Múnich)

Kylian Mbappé (Francia / Real Madrid)

Nuno Mendes (Portugal / Paris Saint-Germain)

Cole Palmer (Inglaterra / Chelsea)

Pedri (España / Barcelona)

Raphinha (Brasil / Barcelona)

Mohamed Salah (Egipto / Liverpool)

Vitinha (Portugal / Paris Saint-Germain)

Lamine Yamal (España / Barcelona)

Las nominadas a Mejor Jugadora 2025

Sandy Baltimor (Francia y Chelsea)

Nathalie Bjorn (Suecia y Chelsea)

Aitana Bonmati (España y Barcelona)

Lucy Bronze (Inglaterra y Chelsea)

Mariona Caldentey (España y Arsenal)

Temwa Chawinga (Malawi y Kansas City Current)

Diani Kadidiatou (Francia y Olympique Lyon)

Melchie Dumornay (Haití y Olympique Lyon)

Patri Guijarro (España y Barcelona)

Lindsey Heaps (Estados Unidos y Olympique Lyon)

Lauren James (Inglaterra y Chelsea)

Chloe Kelly (Inglaterra y Manchester City/Arsenal)

Ewa Pajor (Polonia y Barcelona)

Claudia Pina (España y Barcelona)

Alexia Putellas (España y Barcelona)

Alessia Russo (Inglaterra y Arsenal)

Leah Williamson (Inglaterra y Arsenal)

Mejor entrenadora

Sonia Bompastor (Chelsea)

Jonatan Giráldez (Washington Spirit/Olympique Lyon)

Seb Hines (Orlando Pride)

Renee Slegers (Arsenal)

Sarina Wiegman (Inglaterra)

Mejor entrenador

Javier Aguirre (México)

Mikel Arteta (Arsenal)

Luis Enrique (Paris Saint-Germain)

Hansi Flick (Barcelona)

Enzo Maresca (Chelsea)

Roberto Martinez (Portugal)

Arne Slot (Liverpool)

Mejor arquera

Ann-Katrin Berger (Alemania y Gotham FC)

Cata Coll (España y Barcelona)

Christiane Endler (Chile y Olympique Lyon)

Hannah Hampton (Inglaterra y Chelsea)

Anna Moorhouse (Inglaterra y Orlando Pride)

Chiamaka Nnadozie (Nigeria y Paris FC/Brighton & Hove Albion)

Phallon Tullis-Joyce (Estados Unidos y Manchester United)

Mejor arquero

Alisson Becker (Brasil y Liverpool)

Thibaut Courtois (Bélgica y Real Madrid)

Gianluigi Donnarumma (Italia y Paris Saint-Germain/Manchester City)

Emiliano Martínez (Argentina y Aston Villa)

Manuel Neuer (Alemania y FC Bayern Munich)

David Raya (España y Arsenal)

Yann Sommer (Suiza e Inter de Milan)

Wojciech Szczęsny (Polonia y Barcelona)

Premio a la afición

Alejandro Ciganotto (Argentina)

Manolo el del Bombo —póstumo— (España)

Zakho fans (Iraq)

El galardón a la mejor afición reconoce el apoyo, la creatividad y la pasión de los seguidores, con nominados de Argentina, España e Irak.

Nominadas a Mejor Jugadora en los Premios The Best 2025 (fifa.com)

Cómo se eligió a los ganadores de los Premios The Best 2025

Los ganadores de los Premios The Best 2025 fueron definidos mediante un sistema de votación que otorga el mismo peso a los sufragios de aficionados, capitanes de selecciones, entrenadores y periodistas especializados. En total, participaron más de 16 millones de votos en todo el mundo.