La llamativa tendencia en el precio de los hoteles de Texas para las fechas del Mundial 2026: aumentos por más de 300%
La fiebre por la Copa Mundial provocó un alza en los costos de las habitaciones en varias sedes de Estados Unidos
- 3 minutos de lectura'
Los fanáticos del fútbol comienzan a llenar las ciudades sede en Estados Unidos para el Mundial 2026, luego de que los boletos para los partidos inaugurales salieran a la venta. A más de medio año del inicio del torneo, los hoteles de varias sedes —incluido Texas— ya registran incrementos por hasta 457% en algunas de sus tarifas.
Hoteles en sedes mundialistas de Texas aumentan precios
Las tarifas en 96 hoteles de Marriott y Hilton aumentaron considerablemente tras el anuncio de los equipos que disputarán los primeros partidos del Mundial en las 11 ciudades sede de Estados Unidos, según New York Post.
En Texas, el precio promedio por noche subió de 293 dólares a más de 1010 dólares, y algunas habitaciones alcanzaron los 3000 dólares.
De acuerdo con The New York Times, las 11 sedes estadounidenses registraron incrementos en ambas cadenas hoteleras. Houston encabeza la lista con un aumento del 457%, seguida de:
- Kansas City: 364%
- Atlanta: 344%
- Bahía de San Francisco: 342%
- Miami: 275%
- Seattle: 261%
- Boston: 261%
- Nueva York/Nueva Jersey: 228%
- Los Ángeles: 211%
- Filadelfia: 198%
- Dallas: 174%
El alza está motivada, en parte, por el duelo inaugural en Texas, donde Alemania enfrentará a Curazao en el NRG Stadium el 14 de junio. Un análisis muestra que una estadía de dos noches en el Hilton Houston Plaza, que tres semanas antes costaba 133 dólares, pasó a 837 dólares entre el 13 y 15 de junio de 2026.
Los hoteles que más aumentaron sus tarifas para esta fecha en Houston son:
- Courtyard by Marriott Houston NRG Park: 880 dólares
- Springhill Suites by Marriott Houston NRG Park: 1051 dólares
- Marriott Marquis Houston: 1067 dólares
- Hilton Houston Plaza: 1246 dólares
- Hampton Inn & Suites Houston Medical Center NRG Park: 687 dólares
- Hotel Vesper: 724 dólares
México reporta los mayores aumentos en hoteles para el Mundial 2026
El fenómeno también se observa en México. En la Ciudad de México, donde se jugará el partido inaugural el 11 de junio (México vs. Sudáfrica), el hotel Le Meridien Mexico City Reforma elevó sus tarifas hasta 2000%, llegando a 3882 dólares por noche.
Una semana antes, en mayo de 2026, la tarifa era de solo 157 dólares. Además, al menos seis hoteles de la capital registran un promedio de 1500 dólares por noche para esa fecha, un aumento de hasta 960%.
Hoteles con mayores incrementos en la CDMX
- Le Meridien Ciudad de México Reforma: 3882 dólares
- Hotel Marqués Reforma: 1840 dólares
- Hilton Ciudad de México Reforma: 1106 dólares
- Colección NH: 1162 dólares
- Hampton Inn & Suites Centro Histórico: 781 dólares
- City Express Junior by Marriott Toluca Zona Industrial: 660 dólares
Cuántos partidos del Mundial 2026 se jugarán en Texas
Texas albergará 16 partidos de los 104 del torneo, distribuidos entre los estadios de Arlington y Houston, donde participarán selecciones como Argentina, Países Bajos, Japón, Inglaterra y Croacia.
En total, el estado será sede de:
- 5 partidos de fase de grupos
- 2 de dieciseisavos
- 1 de octavos
- 1 semifinal
- 1
El bolso de Toviggino y la placa de Barracas Central: las pruebas que vinculan al ladero de Tapia con la mansión de Pilar
- 2
Un nuevo SUV que se vende en la Argentina sacó la máxima calificación en un test de seguridad
- 3
Darío Lopérfido: “Ante la enfermedad aparecen todas las sensaciones mezcladas: la furia, la tristeza, la alegría”
- 4
Chile elige a su próximo presidente: un balotaje ordenado, con Kast como favorito y sin clima de sorpresa