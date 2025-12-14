La llamativa tendencia en el precio de los hoteles de Texas para las fechas del Mundial 2026: aumentos por más de 300%

Los fanáticos del fútbol comienzan a llenar las ciudades sede en Estados Unidos para el Mundial 2026, luego de que los boletos para los partidos inaugurales salieran a la venta. A más de medio año del inicio del torneo, los hoteles de varias sedes —incluido Texas— ya registran incrementos por hasta 457% en algunas de sus tarifas.

Hoteles en sedes mundialistas de Texas aumentan precios

Las tarifas en 96 hoteles de Marriott y Hilton aumentaron considerablemente tras el anuncio de los equipos que disputarán los primeros partidos del Mundial en las 11 ciudades sede de Estados Unidos, según New York Post.

El Dallas Stadium, en Texas, EE.UU., es una de las sedes de la FIFA para el Mundial 2026 (Conmebol)

En Texas, el precio promedio por noche subió de 293 dólares a más de 1010 dólares, y algunas habitaciones alcanzaron los 3000 dólares.

De acuerdo con The New York Times, las 11 sedes estadounidenses registraron incrementos en ambas cadenas hoteleras. Houston encabeza la lista con un aumento del 457%, seguida de:

Kansas City: 364%

364% Atlanta: 344%

344% Bahía de San Francisco: 342%

342% Miami: 275%

275% Seattle: 261%

261% Boston: 261%

261% Nueva York/Nueva Jersey: 228%

228% Los Ángeles: 211%

211% Filadelfia: 198%

198% Dallas: 174%

El alza está motivada, en parte, por el duelo inaugural en Texas, donde Alemania enfrentará a Curazao en el NRG Stadium el 14 de junio. Un análisis muestra que una estadía de dos noches en el Hilton Houston Plaza, que tres semanas antes costaba 133 dólares, pasó a 837 dólares entre el 13 y 15 de junio de 2026.

Los hoteles que más aumentaron sus tarifas para esta fecha en Houston son:

Courtyard by Marriott Houston NRG Park: 880 dólares

Springhill Suites by Marriott Houston NRG Park: 1051 dólares

Marriott Marquis Houston: 1067 dólares

Hilton Houston Plaza: 1246 dólares

Hampton Inn & Suites Houston Medical Center NRG Park: 687 dólares

Hotel Vesper: 724 dólares

México reporta los mayores aumentos en hoteles para el Mundial 2026

El fenómeno también se observa en México. En la Ciudad de México, donde se jugará el partido inaugural el 11 de junio (México vs. Sudáfrica), el hotel Le Meridien Mexico City Reforma elevó sus tarifas hasta 2000%, llegando a 3882 dólares por noche.

El Estadio Azteca será la sede del partido inaugural del Mundial 2026 (ProtoplasmaKid)

Una semana antes, en mayo de 2026, la tarifa era de solo 157 dólares. Además, al menos seis hoteles de la capital registran un promedio de 1500 dólares por noche para esa fecha, un aumento de hasta 960%.

Hoteles con mayores incrementos en la CDMX

Le Meridien Ciudad de México Reforma: 3882 dólares

Hotel Marqués Reforma: 1840 dólares

Hilton Ciudad de México Reforma: 1106 dólares

Colección NH: 1162 dólares

Hampton Inn & Suites Centro Histórico: 781 dólares

City Express Junior by Marriott Toluca Zona Industrial: 660 dólares

Cuántos partidos del Mundial 2026 se jugarán en Texas

Texas albergará 16 partidos de los 104 del torneo, distribuidos entre los estadios de Arlington y Houston, donde participarán selecciones como Argentina, Países Bajos, Japón, Inglaterra y Croacia.

Cuáles son las selecciones que podrían hacer base en Texas durante el Mundial 2026 MANDEL NGAN AFP

En total, el estado será sede de: