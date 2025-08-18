Agosto según el horóscopo de Walter Mercado este 2025

Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora de Walter Mercado, comparte las predicciones de cada signo para agosto de 2025 y continúa con el legado del astrólogo latino desde su fallecimiento el 2 de noviembre de 2019.

El horóscopo de Walter Mercado para agosto 2025

Betty B. Mercado comparte el horóscopo de las estrellas de Walter Mercado, en donde revela las predicciones de cada signo del zodíaco, así como sus números de la suerte y lo que deberán dejar atrás para cosechar la buena fortuna durante lo que queda del mes.

Cada signo en agosto, según las predicciones en nombre de Walter Mercado

Aries

Podrán obtener muchas bendiciones del Universo, sorpresas y cambios positivos en sus vidas. Es importante que dejen atrás las cargas emocionales y físicas y se deshagan de las personas que buscan aprovecharse de ellos.

Números de la suerte: 06, 15 y 01.

Tauro

Podrán deshacerse de sentimientos de inseguridad y comenzar a tomar decisiones con firmeza. Deberán dejar de malgastar el tiempo y otros recursos, además de confiar en ellos mismos para conseguir lo que desean. También podrían encontrar un nuevo amor.

Números de la suerte: 43, 20 y 15.

Géminis

Podrán vencer los sentimientos negativos y comenzarán a enfocarse en su hogar, su familia y su bienestar. Las predicciones indican que tienen una propuesta de trabajo en puerta y que deberán tomarla.

Números de la suerte: 29, 25 y 19.

Cáncer

Obtendrán abundancia financiera y prestigio, es el momento de que pongan en marcha un proyecto que se encontraba en pausa desde hace tiempo. Si se quitan los miedos y se atreven podrán obtener todo lo que desean.

Números de la suerte: 12, 07 y 02.

Leo

El horóscopo de Walter Mercado indica que deben deshacerse de las envidias y comenzar a construir su felicidad y paz interior. Además, deben reconocerse merecedores de lo bueno para atraer salud, dinero y amor.

Números de la suerte: 05, 09 y 30.

Virgo

La advertencia para este signo es en materia legal, deberán ser cuidadosos con abogados, problemas ante las autoridades o firmas de contratos. Además, existe una persona cerca a ellos que está tratando de engañarles.

Números de la suerte: 01, 08 y 33.

Libra

Podrían encontrar el amor o si tienen pareja, se les notará mucho más cariñosos de lo habitual. Deberán evitar pensamientos negativos que los lleven a repetir viejos patrones de conducta y comenzar a juntarse con personas más serias y responsables.

Números de la suerte: 08, 14 y 20.

Escorpio

Su vida social se activará, podrán buscar a viejas amistades y asistir a fiestas o ellos mismos organizarán las reuniones. Tendrán buena fortuna y estarán rodeados de energía positiva, además podrían volver a estudiar algo relacionado con las artes o la literatura.

Números de la suerte: 11, 22 y 15.

Sagitario

Obtendrán la determinación y la fortaleza para luchar por lo que desean y evitarán que los demás intervengan en sus planes. También se sentirán exploradores y podrán recibir mucha energía positiva.

Números de la suerte: 06, 13 y 42.

Capricornio

Experimentarán el regreso de un amor del pasado que les prometerá todo lo que no les dio en su tiempo. Betty B. Mercado advierte que no confíen solo en las palabras que no están acompañadas de buenas acciones y que no caigan en viejas trampas.

Números de la suerte: 07, 14 y 10.

Acuario

Tendrán problemas de salud y deberán prestar atención a su físico. Las afirmaciones positivas los ayudarán a conseguir lo que desean, aunque también deberán vigilar su alimentación

Números de la suerte: 16, 32 y 39.

Piscis

Si tienen un plan conseguirán lo que desean, pero también deberán exigir lo que merecen y reconocer su fuerza y sus talentos. Su ingenio y su brillo natural les abrirán nuevas oportunidades.

Números de la suerte: 08, 28 y 29.