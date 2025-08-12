Alineación planetaria y un megaterremoto en el Caribe: las nuevas predicciones de Mhoni Vidente para agosto

Mhoni Vidente dio a conocer sus predicciones astrológicas para la segunda mitad de agosto de 2025. Advirtió que este mes se registra la tercera alineación planetaria del año y que traerá consigo fuertes cambios en el mundo y en la humanidad en todos los sentidos.

Las predicciones de Mhoni Vidente tras la alineación de seis planetas

El lunes 11 de agosto se registró la tercera alineación de seis planetas de 2025. La primera fue el 20 de enero, fecha en la que Donald Trump tomó posesión como presidente de Estados Unidos, y la segunda el 28 de febrero, cuando se registró uno de los sismos más importantes en Alaska, según Mhoni Vidente.

El tarot de la astróloga arroja las cartas de El Sol, El Juicio y El Diablo, lo que indica un evento que cambiará por completo a la humanidad, su conciencia y toda una era.

Mhoni Vidente explica que el número 11, día de la alineación, representa el número de Dios, mientras que los seis planetas indican la presencia de Lucifer o de la guerra.

Ante estas señales del universo, se aproxima un golpe de Estado y la elevación espiritual del ser humano.

Mhoni Vidente predice lo que sucederá en el mundo tras la alineación de seis planetas con la Tierra (YouTube/Mhoni Vidente)

Mhoni Vidente predice temblores y desastres naturales

La famosa vidente explica que lo primero que se registrará en este cambio de era son eventos climáticos. “Cerca del Caribe, las grietas en el fondo del mar se empiezan a abrir, los animales que viven al fondo saldrán a la superficie”, explicó.

El cambio del clima será completo y las temperaturas serán cada vez más elevadas, además de que un evento sísmico tendrá lugar en el océano Atlántico. Se tratará de uno de los temblores más potentes en la historia de la región.

La astróloga explicó que Cuba, las Islas Caimán, Jamaica, Guatemala y México podrán ser los países afectados por el sismo que superaría los 8,9 grados de intensidad.

Mhoni Vidente advierte sobre un evento sísmico de gran magnitud cerca de Cuba (YouTube/Mhoni Vidente)

El mismo temblor traerá como consecuencia un tsunami con olas de más de tres metros en las costas de Centroamérica y parte de Estados Unidos. Esto debido al calor que emana del centro del planeta, el cual está formando grietas en el fondo del mar.

Mhoni Vidente explicó que este fenómeno ocasionará una nueva geografía en el mundo, y que surgirán islas y dimensiones de roca que cambiarán a la Tierra.

Los países más afectados por los cambios radicales

La nueva era que se desencadena tras la alineación planetaria afectará a naciones como Venezuela, y advirtió que habrá una traición por parte de personas cercanas al gobierno que buscarán terminar con el régimen actual.

Los cambios radicales también afectarán a Colombia, que sufrirá en cuestiones de estabilidad económica y de progreso. Podrían enfrentarse a sanciones por parte de otras naciones, como de Estados Unidos, además se visualizan cambios en el gobierno y nuevos candidatos.

Perú también es un país que resurgirá tras sus recientes conflictos, de acuerdo con la vidente. Mientras que Bolivia será gobernado por alguien que traerá consigo un cambio total.

Las predicciones de Mhoni Vidente para la segunda parte de agosto 2025 (YouTube/Mhoni Vidente)

La astróloga cubana también predijo manifestaciones en la Argentina, en donde un grupo de personas marchará por cuestiones de pensiones y en contra de la inflación, aunque habrá progreso.

En cuanto a México, la vidente explica que la carta de El Mago indica una mejoría en todos los sentidos. Es un país que comienza a aliarse con Estados Unidos en cuestiones de lucha contra el crimen organizado y en materia de economía.

Esta nación tendrá una revolución total en los próximos meses, según la astróloga. También habrá acuerdos con el país norteamericano para la cooperación en el cuidado de la frontera, lo que se traducirá en un precio bajo para el dólar y en la estabilidad de los aranceles.