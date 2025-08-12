De dólar a peso mexicano hoy: a cuánto cotiza la moneda este martes 12 de agosto

Este martes 12 de agosto de 2025, el precio del dólar en México fue de $18,6683, de acuerdo con el Diario Oficial de la Federación (DOF). Al inicio de la jornada, el desempeño del peso mexicano se ve impactado por la publicación de datos económicos de Estados Unidos y una alianza comercial del país norteamericano con China.

Dólar hoy 12 de agosto de 2025 en México

Según Bloomberg Línea , el peso mexicano inicia este martes con una tendencia a la apreciación frente al dólar estadounidense , tras la publicación de las cifras de inflación en Estados Unidos.

Hoy, el peso mexicano se aprecia frente al dólar estadounidense Freepik

El Índice Dólar (DXY) , un indicador ponderado que mide el valor de la moneda respecto a una canasta de divisas, se contrajo 0,24% , tras conocer el reporte de inflación de EE.UU.

Cómo está el dólar en México este martes 12 de agosto, según los bancos

Según la cotización publicada por el sitio especializado El Dólar Info, el precio del dólar en México arrancó la jornada de hoy, 12 de agosto, de la siguiente manera:

Afirme : compra $17,80 / venta $19,30

: compra $17,80 / venta $19,30 Banco Azteca : compra $17,55 / venta $19,19

: compra $17,55 / venta $19,19 Banco de México , FIX del lunes: $18,6683

, FIX del lunes: $18,6683 Banco de México , Interbancario 48 hs, apertura del lunes: compra $18,654 / venta $18,66

, Interbancario 48 hs, apertura del lunes: compra $18,654 / venta $18,66 Banco de México , Interbancario 48 hs máximo del lunes: $18,696

, Interbancario 48 hs máximo del lunes: $18,696 Banco de México , Interbancario 48 hs mínimo del viernes: $18,647

, Interbancario 48 hs mínimo del viernes: $18,647 Bank of America : Compra $17,6991 / Venta: $19,7628

: Compra $17,6991 / Venta: $19,7628 BBVA Bancomer : Compra $17,80 / Venta $18,95

: Compra $17,80 / Venta $18,95 Citibanamex : Compra $18,08 / Venta $19,05

: Compra $18,08 / Venta $19,05 Grupo Financiero Multiva : $18,70

: $18,70 Monex : Compra $17,96 / Venta $19,85

: Compra $17,96 / Venta $19,85 SAT, Servicio de Administración Tributaria : $18,6683

: $18,6683 Ve por más: Compra $18,0451 / Venta $19,2601

De dólar a peso mexicano, así cotiza la divisa estadounidense hoy 12 de agosto de 2025 Pixabay

¿Cómo cerró el peso ante el dólar en la jornada del lunes 11 de agosto?

De acuerdo con un reporte de Monex, el peso mexicano retrocedió en la sesión del lunes 11 de agosto y cerró con una cotización de $18,67 por dólar, lo que muestra una depreciación de -0,50% respecto al cierre previo. El DXY se mantuvo al alza y finalizó con una ganancia de 0,32% respecto al cierre anterior.

“El peso fue afectado por el fortalecimiento del dólar, a pesar del anuncio del acuerdo comercial entre China y EE.UU., el cual implica una extensión de 90 días en la tregua arancelaria de ambos países”, indica la firma.

Peso mexicano en la apertura del martes 12 de agosto

En la apertura de este martes 12 de agosto de 2025, Monex señala que, en la sesión overnight, el tipo de cambio de dólar a peso mexicano mostró volatilidad alcista y ahora cotiza en $18,66, lo que implica una depreciación de -0,02% respecto al cierre previo, un avance semanal de 0,30% y una pérdida de -0,18% con relación al mes anterior.

En Estados Unidos, la inflación al consumidor aumentó 2,7% anual en julio, señala Monex Karolina Grabowska / Pexels

El análisis agrega que hoy el peso mexicano cede terreno a medida que los inversores se preparan para conocer los datos de inflación en Estados Unidos, “después de conocer una extensión de 90 días a la tregua arancelaria entre Trump y Xi Jinping ayer (11 de agosto)”.