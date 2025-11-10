El horóscopo semanal de Niño Prodigio: las predicciones del 10 al 16 de noviembre

Víctor Florencio, el astrólogo latino más conocido como Niño Prodigio, reveló lo que vivirán los signos zodiacales durante los próximos días bajo la influencia de Mercurio Retrógrado en Sagitario. El famoso advirtió que el universo invita a “hablar menos y a escuchar más”.

Las predicciones de Niño Prodigio del 10 al 16 de noviembre

La entrada del “Planeta Veloz” en retrogradación generará lentitud, retrasos y confusiones. El también tarotista pidió al zodiaco “poner su mejor cara” ante lo que está por venir, ya que este tránsito no debe ser para sufrir, sino para tomar pausa y aprender.

Signos de Fuego

Aries (21 de marzo al 19 de abril): es una semana para trabajar en la paciencia , podrían tener conversaciones difíciles y trámites retrasados. Su afirmación deberá ser “hablo con calma y escucho con mucha atención, sin prisa”.

(21 de marzo al 19 de abril): es una semana para , podrían tener conversaciones difíciles y trámites retrasados. Su afirmación deberá ser “hablo con calma y escucho con mucha atención, sin prisa”. Leo (23 de julio al 22 de agosto): Niño Prodigio les recomienda revisar bien sus diseños y proyectos antes de entregarlos, especialmente si trabajan en un área creativa. Su afirmación es, “mi creatividad fluye con paciencia”.

(23 de julio al 22 de agosto): les recomienda y proyectos antes de entregarlos, especialmente si trabajan en un área creativa. Su afirmación es, “mi creatividad fluye con paciencia”. Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre): es una semana en la que deberán cuidar lo que dicen y evitar las opiniones impulsivas. Su frase es: “me expreso con amor y elijo la claridad”.

Durante la segunda semana de noviembre de 2025, se vivirá la influencia de Mercurio Retrógrado (Pexels/Mikhail Nilov)

Signos de Tierra

Tauro (20 de abril al 20 de mayo): Niño Prodigio advierte que si tienen un socio o negocio familiar deben revisar en profundidad sus cuentas . Su afirmación semanal es, “reviso todo con calma y elijo lo que me conviene”.

(20 de abril al 20 de mayo): advierte que si tienen un socio o negocio familiar deben . Su afirmación semanal es, “reviso todo con calma y elijo lo que me conviene”. Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre): podrían sentir que sus planes se retrasan y que los demás no los entienden, pero deben mantener la paciencia . Su mantra será, “en mi hogar reina la paciencia y la comprensión”.

(23 de agosto al 22 de septiembre): podrían sentir que sus planes se retrasan y que los demás no los entienden, pero . Su mantra será, “en mi hogar reina la paciencia y la comprensión”. Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero): Niño Prodigio advierte que podrían tener problemas con una reunión mal agendada o un correo electrónico retrasado. “El diálogo abre el camino del éxito”, es la frase que deben usar antes de elegir discutir por malos entendidos.

El astrólogo Víctor Florencio comparte las predicciones para los signos del 10 al 16 de noviembre (Archivo)

Signos de Aire

Géminis (21 de mayo al 21 de junio): es un día en el que deben medir sus palabras y el tono de las mismas, ya que a veces hablan más fuerte de lo que realmente quieren. Niño Prodigio les recomienda decir la afirmación “mis palabras construyen puentes, no muros”.

(21 de mayo al 21 de junio): es un día en el que deben de las mismas, ya que a veces hablan más fuerte de lo que realmente quieren. les recomienda decir la afirmación “mis palabras construyen puentes, no muros”. Libra (23 de septiembre al 22 de octubre): si van a viajar necesitan confirmar los horarios y direcciones, ya que por Mercurio Retrógrado podrían registrarse contratiempos . Su mantra es “ todo llega en el momento perfecto de Dios y sin apuro ”.

(23 de septiembre al 22 de octubre): si van a viajar necesitan confirmar los horarios y direcciones, ya que por podrían registrarse . Su mantra es “ ”. Acuario (20 de enero al 18 de febrero): vivirán malos entendidos en su vida amorosa, deben repetir con fe “me rodeo de personas que me suman y apoyan”.

Los signos del zodíaco deberán repetir el mantra especial durante Mercurio Retrógrado (PexelsPavel Danilyuk)

Signos de Agua

Cáncer (21 de junio al 22 de julio): Niño Prodigio les pide cuidar su salud durante los próximos días, ya que pueden dormir mal y saltarse comidas. Su frase es “mi bienestar debe ser prioridad cada día porque mi cuerpo es mi templo ”.

(21 de junio al 22 de julio): les pide durante los próximos días, ya que pueden dormir mal y saltarse comidas. Su frase es “mi bienestar debe ser prioridad cada día porque ”. Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre): tendrán problemas de gastos, los astros advierten que podrían gastar de más y drenar sus recursos . Su mantra está enfocado en “el orden financiero trae paz a mi vida”.

(23 de octubre al 22 de noviembre): tendrán problemas de gastos, los astros advierten que . Su mantra está enfocado en “el orden financiero trae paz a mi vida”. Piscis (19 de febrero al 20 de marzo): es una semana en la que deben tomarse el tiempo de hablar sin rodeos y asegurarse que los demás entiendan su mensaje. Su afirmación para la semana es “mi comunicación es clara, abierta y amorosa”.

En cuanto a la Copa de la Suerte, Niño Prodigio reveló que los números de la semana son: 82, 53, 36, 43, 48 y 19. El astrólogo cerró su mensaje con la afirmación “con Dios todo, sin él nada”, y con la mente en “dejar ir” lo que ya no sirve.