Los requisitos para sacar la licencia de conducir como inmigrante en Illinois en noviembre 2025

Los migrantes que deseen solicitar una licencia de conducir en Illinois deben cumplir con una serie de criterios de elegibilidad y seguir los procesos detallados por la Secretaría de Estado estatal. Desde mediados de 2024, los extranjeros sin documentación legal en Estados Unidos pueden optar a un permiso de manejo estándar, a través de una ley que aprobó el gobernador J.B. Pritzker.

Cuáles son los requisitos a los migrantes para solicitar una licencia de conducir en Illinois

Para solicitar una licencia de conducir en Illinois como migrante, los peticionarios deben presentar una prueba de identidad, una evidencia de residencia, el número del Seguro Social y un seguro de automóvil.

(Archivo) Los migrantes solicitantes de un permiso de manejo en Illinois deben presentar una evidencia de residencia Facebook Illinois Secretary of State

El secretario de Estado de Illinois, Alexi Giannoulias, detalló los factores clave para realizar el proceso del permiso de manejo. El primer paso que tienen que realizar los solicitantes es acudir a un centro del organismo y mostrar la documentación requerida, que puede ser:

Prueba de identidad : un documento de autorización de empleo (EAD), un pasaporte extranjero junto a una visa estadounidense válida, el formulario I-94 (registro de entrada/salida) o la tarjeta de residencia permanente (green card).

: un documento de autorización de empleo (EAD), un pasaporte extranjero junto a una visa estadounidense válida, el formulario I-94 (registro de entrada/salida) o la tarjeta de residencia permanente (green card). Evidencia de residencia: en el estado, como facturas de servicios públicos o registros bancarios.

Además, los peticionarios deben abonar la tarifa correspondiente al trámite, que en noviembre de 2025 es de 30 dólares. También tienen que entregar las licencias válidas de otros estados y superar los exámenes de la vista, conocimientos de las normas de tránsito y de conducción.

Cuáles son los pasos que deben completar los migrantes para obtener una licencia de conducir en Illinois Freepik

Vigencia de la licencia de conducir para migrantes en Illinois

En una primera instancia, la Secretaría de Estado del territorio emite un permiso de conducir temporal, que presenta una validez de 90 días y sirve como documento de identidad estatal para manejar hasta la llegada de la tarjeta permanente. El plazo estimado es de 15 días hábiles.

En tanto, los conductores de Illinois cuentan con una vigencia del permiso que varía en función de la edad:

De 21 a 80 años: de cuatro años y caducan el día del cumpleaños del titular.

De 81 a 86 años: de dos años.

Más de 87 años: cada año.

Qué deben presentar los indocumentados para sacar la licencia de conducir en Illinois

J.B. Pritzker firmó una ley que permite la emisión de licencias de conducir para inmigrantes indocumentados en el Estado de la Pradera. Se trató de la HB 2882, que entró en vigor el 1º de julio de 2024 y otorga permisos que tienen una vigencia de cuatro años.

La prueba de manejo y el examen de conocimientos escrito son dos pasos clave en la solicitud Freepik

Los migrantes que soliciten por primera vez una licencia de conducir deben acudir a una oficina del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) y presentar la documentación de respaldo, para después tener que aprobar un examen de manejo. Los requisitos principales son:

Evidencias de residencia en Illinois durante al menos 12 meses, así como presentar una dirección de domicilio actual.

durante al menos 12 meses, así como presentar una dirección de domicilio actual. Presentar una identificación válida y vigente , como el pasaporte extranjero o una tarjeta consular.

, como el pasaporte extranjero o una tarjeta consular. Aportar evidencias de que no se es elegible para obtener un número del Seguro Social.

Finalmente, los peticionarios elegibles deben abonar la tarifa correspondiente al trámite y superar un examen de la vista, una prueba de manejo y otra sobre los conocimientos de las normas de tránsito.