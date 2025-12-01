Mhoni Vidente reveló sus predicciones para el mundo en diciembre: volcanes, sismos y rebeliones antes de 2026

El mundo entero experimentará una presencia energética poderosa durante diciembre de 2025, de acuerdo con las predicciones de diciembre de Mhoni Vidente, nombrado como el “mes de la revelación”. Según la pitonisa cubana, en el mes 12 se marca el comienzo y la terminación de diversos ciclos, con cambios en la política y en la economía, así como la presencia de fenómenos naturales impactantes.

Las predicciones de Mhoni Vidente para diciembre 2025

La astróloga cubana reveló las predicciones para todo el mundo durante el último mes de 2025 a través de su canal de YouTube y explicó los motivos por los que energías fuertes han tomado poder sobre el mundo entero.

Además, precisó que habrá cambios políticos y económicos en todo el mundo y también advirtió sobre fenómenos como la activación de volcanes.

Fenómenos naturales que Mhoni Vidente predijo en diciembre 2025: activación de ocho volcanes y sismos

La astróloga aseveró que la carta de El Sol y El Mundo habla del volcán de Etiopía, que pasó 12 mil años dormido y ahora ha hecho erupción a una magnitud que pudo tener el poder de activación de ocho volcanes, entre ellos el Popocatépetl en México, y el de Guatemala.

La pitonisa aseguró que este movimiento energético advierte un cambio fuerte en la humanidad durante diciembre de 2025. Incluso podría haber modificaciones en las coordenadas, el eje de la Tierra y las condiciones del clima.

Países como México, Guatemala, Indonesia, Japón, Hawái e Italia, verán la activación de sus volcanes y podrían hacer erupción. La vidente explicó que podrían aproximarse días de completa oscuridad para todo el mundo.

Mhoni Vidente advirtió que en diciembre de 2025 se registrará la activación de unos ocho volcanes en todo el mundo (Pexels/Clive Kim)

También podrían registrarse fuertes sismos en diferentes partes del planeta, particularmente en Indonesia, Oceanía, Japón, México y Guatemala, de magnitudes importantes que ocasionarán muchas pérdidas.

Mhoni Vidente precisa que estas energías repercutirán en la geopolítica, y en el pensamiento de la humanidad, además de la aproximación del cataclismo de 2031.

Cambios políticos en todo el mundo durante diciembre 2025

La experta en astrología compartió que en países como Chile se aproximan cambios sin precedentes y favorables, que serán marcados por un nuevo líder que buscará el crecimiento económico de su nación. La pitonisa vaticinó el triunfo de José Antonio Kast por sobre la candidata Jeannette Jara.

Por otro lado, existen países que podrían vivir una rebelión en su contra, aunque precisó que no se debe creer en todo lo que se ve en las redes sociales, ya que existe mucha información falsa.

Dijo que existen días contados para algunos líderes, especialmente a los que estuvieron relacionados con actividades ilícitas, como el narcotráfico o el congelamiento de cuentas. Esto con el objetivo de sacar adelante a diversos pueblos.

Mhoni Vidente advirtió cambios en los sistemas geopolíticos de todo el mundo durante diciembre de 2025 (Archivo-Facebook/Mhoni Vidente)

Mhoni Vidente también hablo de la creación de estrategias y relaciones con personas en el poder para obtener crecimiento financiero en países de América Latina.

En diciembre de 2025, también se llevarían a cabo revoluciones, golpes de Estado y otros movimientos para derrocar a ciertos mandatarios, no solo en Latinoamérica, sino en todo el mundo.

Las predicciones de Mhoni Vidente para Donald Trump

La pitonisa cubana advirtió que en diciembre de 2025 no habrá descanso para el presidente de Estados Unidos, ya que tendrá que tomar decisiones importantes en cuestiones internacionales.

También deberá trabajar en que el país norteamericano recupere el poder y la influencia que tenía hace décadas, y la lucha con las potencias de otras partes del mundo.

Mhoni Vidente explica que Donald Trump no sufrirá problemas de salud o algún atentado, sino que se enfocará en cuestiones de política y tomará acciones hacia sus contrincantes.

Donald Trump trabajará en diciembre de 2025 y estará libre de enfermedades Y atentados, según Mhoni Vidente (Archivo-AP Foto/Jacquelyn Martin) Jacquelyn Martin - AP

Los movimientos energéticos de diciembre 2025 en México

La advertencia de Mhoni Vidente está relacionada con los volcanes del país, los sismos y las tormentas invernales que se acercarán más fuerte que nunca.

Además, aseguró que habrá una revelación por parte de la Virgen de Guadalupe durante el 12 y 13 de diciembre, a la que se debe prestar atención.

Finalmente, Mhoni Vidente pidió al pueblo de este país luchar y tener fe en el mundo espiritual como única esperanza para la humanidad y como salvación en momentos en los que se tocará fondo como especie.

Cabe destacar que las predicciones de Mhoni Vidente no tienen una base científica, sino que están basadas en los mensajes que la pitonisa recibe de las cartas.