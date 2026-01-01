Las predicciones de Mhoni Vidente para 2026: comienza el año del cero

La astróloga cubana compartió qué sucederá con Estados Unidos y América Latina en 2026, además de revelar por qué se le conoce como el año del cero. También explicó cuáles son los signos zodiacales que atraerán magia y reveló información sobre una nueva pandemia y otros cambios totales que se registrarían en la humanidad en los próximos 365 días.

Las predicciones de Mhoni Vidente para el 2026

La pitonisa reveló a través de un video que publicó en YouTube que las cartas del tarot que serán las dominantes durante el año nuevo son la de El Loco, El Emperador y El Sol. Estas tres figuras serán la tendencia total durante 2026.

El año del cero también tendrá una gran influencia de Acuario, con una energía volátil, inteligente y cambiante, de acuerdo con la situación. Sin embargo, también se avecinan momentos de rencor y drama.

Las personas de este signo tendrán buena fortuna en todos los aspectos de su vida, principalmente en los negocios, y en el ámbito social.

Aries también dominará en 2026, representado con la carta de El Emperador, es soberbio y tiene un gran ego, pero sabe reinventarse después de sus fracasos.

Gracias a la carta de El Sol, Leo tendrá buena suerte y atraerá mucho dinero durante los próximos meses, aunque podría ser presa de los vicios. Este año será el más carismático y podrá alcanzar la fama.

Libra también tendrá un nuevo comienzo con el que cobrará su karma positivo y trabajará dentro del campo público. Son expertos comunicadores y atraerán el éxito, dejarán el pasado y las energías negativas atrás.

La astróloga dijo que Tauro crecerá en negocios propios y será un líder absoluto. Principalmente, cuando se trata de aumentar su patrimonio y el saldo de sus cuentas bancarias, además se aproxima un divorcio o un matrimonio.

Son los signos detonantes de 2026, sus números mágicos son el 00 y el 013. Sus mejores meses serán agosto y septiembre y tendrán todo para atrapar abundancia, riqueza y estabilidad.

Por qué 2026 es el año del cero

Mhoni Vidente explica que la carta principal que domina el año 2026 es la de El Loco, también llamada la carta del cero. Asimismo, reveló que el nuevo ciclo estará influenciado por energías de madurez y crecimiento.

Sin embargo, la pitonisa cubana también advirtió que podría ser el peor año en cuestión de líderes mundiales, con una crisis que afectará a toda la humanidad.

“Hablamos de la muerte y la tragedia de uno de los líderes más importantes del mundo entero”, precisó la astróloga.

Algunos países de América Latina cambiarán sus tendencias políticas y en 2026 habrá elecciones en diferentes naciones, donde surgirán mujeres líderes y personajes jóvenes con puestos importantes.

También se predicen movimientos sociales, el derrumbamiento de líderes dictadores y cambios radicales en geopolítica y entre la sociedad, especialmente en la población más joven.

Por qué el 2026 será el año de la Virgen María

La reconocida vidente también explicó que esta figura religiosa tendrá poder durante los próximos meses y actuará como redentora en todo el mundo.

Existirán muchas revelaciones de la Virgen María y dominará países a nivel espiritual, será una pieza clave para que la humanidad recupere la fe y encuentre la luz en la oscuridad.

Mhoni precisó que el 2026 será un año para recomenzar y reinventarse, ya que este ciclo marcará un antes y un después en la historia.

Por lo que la pitonisa explicó que es el momento perfecto para comenzar de nuevo y guiarse con fe hacia el futuro. Los signos que dominarán podrán hacerlo fácilmente, ya que atraerán fortuna en todos los sentidos. Mientras que los otros integrantes del zodíaco deberán dejarse guiar por las energías del año cabalístico.