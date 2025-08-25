Horóscopo semanal de Mhoni Vidente: las predicciones para cada signo del 25 al 29 de agosto
La astróloga cubana comparte las predicciones del tarot, los golpes de suerte y los consejos para toda la rueda zodiacal
Mhoni Vidente compartió sus últimas predicciones, con los golpes de suerte y los consejos de los astros para los todos los signos del zodíaco en la semana del 25 al 29 de agosto.
Las predicciones de Mhoni Vidente del 25 al 29 de agosto
La reconocida astróloga y tarotista reveló cuál es la carta del tarot que acompañará a cada integrante del zodíaco durante los próximos días, los números de la suerte, su mejor día en la semana y lo que deberá hacer cada signo para tener un buen cierre del mes de agosto e iniciar septiembre de 2025 con la mejor energía.
Lo que vivirá cada signo en la última semana de agosto de 2025
Aries
La carta de El Emperador indica que deberán administrarse muy bien y prepararse para el regreso a clases. Su mejor día será el viernes 29 de agosto, este cierre de mes será de mucho trabajo y necesitarán ponerse al día con su documentación y con buenos hábitos.
Números de la suerte: 02, 05 y 36.
Tauro
La carta de El Mundo indica cambios, viajes y nuevos proyectos. Todo mejorará en su vida y tendrán buena energía, solo deben mantenerse discretos y alejarse de los rumores. Su mejor día será el lunes 25 de agosto, en la semana comprarán útiles escolares y pagarán colegiaturas.
Números de la suerte:12, 18 y 26.
Géminis
La carta de El Carruaje pide seguir adelante y crecer. La semana será de estrés por los cambios importantes que vivirá en su trabajo, su mejor día será el miércoles 27 de agosto. Mhoni Vidente recomienda volver a estudiar y aprender a escuchar a los demás para no cometer errores.
Números de la suerte: 09, 27 y 41.
Cáncer
La carta de La Rueda de la Fortuna indica un momento decisivo para avanzar. Su mejor día será el martes 26 de agosto, deberán deshacerse de personas que no los dejan ser felices, aunque tendrán que mantener cerca a su familia y a las verdaderas amistades.
Números de la suerte: 04, 40 y 77.
Leo
La carta de El Sol habla de buena fortuna y estabilidad. Tendrán abundancia, riqueza y crecimiento profesional y espiritual, aunque también experimentarán problemas de salud si no se deshacen de cosas negativas. Su mejor día será el jueves 28 de agosto y será una semana de pago de deudas y mucho trabajo.
Números de la suerte: 04, 08 y 35.
Virgo
La carta de El Loco habla de toma de decisiones, arreglo de problemas legales y retomar el estudio. Su mejor día será el martes 26 de agosto, los buscarán amores del pasado, planearán un viaje en familia y recibirán abundancia.
Números de la suerte: 10, 18 y 25.
Libra
La carta de La Torre habla de fortaleza y determinación. Los astros le piden tomar decisiones para que avancen. Deben buscar su salud, su felicidad y vivir mejor. Es una semana en la que deben enfocarse en ser felices y cuidar de ellos mismos, su mejor día será el miércoles 27 de agosto.
Números de la suerte: 06, 15 y 49.
Escorpio
La carta de La Templanza pide calma y recomienda deshacerse de malas energías, disfrutar del día a día y no idealizar el pasado. Tendrán una semana de trabajo y estrés, pero no deberán alterarse o molestarse, su mejor día será el viernes 29 de agosto.
Números de la suerte: 11, 14 y 30.
Sagitario
La carta de El Mago les dice “pide que se te va a dar”, tendrán algunos problemas de salud relacionados con infecciones. Su mejor día será el lunes 25 de agosto, tendrán una semana de gastos extras y solo deberán comprar lo que van a utilizar. También llegarán amores del pasado para cerrar ciclos.
Números de la suerte: 17, 33 y 66.
Capricornio
La carta de El As de Oros habla de una buena racha y recomienda tranquilidad, paciencia y conciencia. Mhoni Vidente les recomienda no platicar sus planes para evitar malas vibras. Su mejor día será el viernes 29 de agosto y durante la semana tendrán que pagar deudas, además los invitarán a un viaje y a un negocio.
Números de la suerte: 03, 21 y 30.
Acuario
La carta de El Ermitaño habla de encontrar la solución a problemas del pasado, y de tomar decisiones. Esta semana deberán pagar deudas y podrían sufrir de problemas dentales, no deben pedir prestado ni prestar nada para que no le roben su buena suerte.
Números de la suerte: 01, 15 y 29.
Piscis
La carta de La Fuerza indica solución de problemas y cambios en el trabajo, así como abundancia financiera y sorpresas cargadas de energía positiva. Su mejor día será el martes 26 de agosto y es importante que continúen con estudios profesionales y se alejen de las malas personas.
Números de la suerte: 06, 08 y 27.
