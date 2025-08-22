Llega la era de Virgo: Mhoni Vidente revela cómo le irá a los signos durante la temporada del 21 de agosto al 20 de septiembre

Del 21 de agosto al 20 de septiembre tiene lugar la era de Virgo, la constelación más grande del zodíaco, según Mhoni Vidente, quien compartió sus mejores predicciones y advirtió que es una temporada de grandes cambios, además reveló cuáles son los signos que tendrán mejor suerte y qué se puede esperar durante los próximos días.

Lo que le depara a los signos en la era Virgo, según Mhoni Vidente

La astróloga cubana comparte que esta constelación es la de la Virgen María y domina a todo el zodíaco. La era de Virgo en 2025 será influenciada por las cartas de El As de Oros y El As de Espadas.

Mhoni Vidente compartió que los nacidos bajo este signo zodiacal son personas fieles, enamoradas, que buscan la pasión y la sexualidad.

Las predicciones también arrojan cambios de trabajo, cirugías que salen bien, arreglo de papeles o de trámites de residencia extranjera. Es el momento perfecto para realizar una inversión grande, como la compra de una casa o de un automóvil.

Los signos del zodíaco que tendrán buena suerte en la era Virgo

Virgo se verá acompañado por otros signos que son Capricornio, Tauro, Piscis y Cáncer. La astróloga revela que todos ellos tendrán buena fortuna y cinco golpes de suerte en cuestiones de lotería.

Sus números mágicos serán el 09, 20 y 21. Además, sus colores de la suerte serán el negro y el blanco. Se les recomienda ser prudentes durante esta era, no platicar sus metas ni sus logros y vigilar a quien tienen cerca, así como evaluar quiénes merecen su confianza.

Reconocida astróloga Mhoni Vidente compartió las predicciones para la era Virgo (Archivo) Canva

Todos estos signos podrán encontrar el triunfo, pero deben evitar el drama y la exageración, especialmente en problemas legales o amorosos. La vidente recomienda que se mantengan ocupados y no caigan en depresiones ni en vicios.

Virgo, Capricornio, Tauro, Piscis y Cáncer podrían sufrir de embrujos, por lo que tendrán que utilizar algún elemento de protección para mantenerse lejos de las malas energías.

Cambios en el mundo durante la era de Virgo

La era de Virgo está marcada por fenómenos naturales y situaciones políticas. La astróloga cubana advirtió que los huracanes, sismos y golpes de Estado o cambios de régimen podrían estar presentes en las próximas semanas.

La famosa visualizó que en septiembre se registrará uno de los sismos más fuertes en la historia de México, su epicentro será en Chiapas o de Michoacán y se sentirá en la capital del país con una magnitud de 7.1 o 7.7.

Además, predijo un huracán que entrará por el Caribe y cruzará Jamaica, las Islas Vírgenes y Yucatán, el próximo 19 o el 21 de septiembre.

Mhoni Vidente predice un fuerte sismo en México y huracanes en el Caribe en la era Virgo (Archivo) YouTube: Mhoni Vidente

Los países afectados en la era de Virgo

Por otro lado, la vidente visualiza golpes de Estado, problemas en cuestiones de cambios políticos o de régimen, que serán causados por el fallecimiento o el arresto de personas importantes alrededor del mundo.

Mhoni advirtió que Venezuela será uno de los países más afectados, ya que existen diferentes naciones que buscan “arrancar del país el régimen que lleva más de 25 años en la nación”.

En Ecuador también podría haber problemas en el poder, la astróloga advirtió que algunos se convertirán en aliados, pero otros se harán enemigos. Mientras que el presidente de Estados Unidos conservará la carta de El Emperador.

Mhoni Vidente advierte sobre cambios políticos y golpes de Estado en todo el mundo (Archivo)

Por otro lado, naciones como Honduras podrían tener nuevos candidatos aliados de EE.UU., la República de Chile podría ser dominada por una mujer, de acuerdo con Mhoni Vidente, y se unirá a otros países.

La astróloga cubana visualizó que América Latina sufrirá cambios radicales durante la era de Virgo, y que países como México trabajarán por una nueva ley de migración para sus paisanos que están en EE.UU., además que liderará en cuestiones de progreso y dialogará con el país norteamericano, con Rusia y con China.