Horóscopos de Mhoni Vidente: las predicciones para cada signo del 15 al 19 de septiembre de 2025
La astróloga reveló los números de la suerte y las cartas que guiarán esta semana a los signos del zodíaco
La astróloga Mhoni Vidente compartió sus predicciones para todos los signos del zodíaco del 15 al 19 de septiembre. Durante la penúltima semana del mes indicó los números y colores de la suerte, y las acciones que hay que llevar a cabo esta semana para mejorar las situaciones personales y laborales.
Las predicciones de Mhoni Vidente del 15 al 19 de septiembre
Para la tercera semana de septiembre, la astróloga cubana recomienda tener calma e inteligencia para evitar transitar conflictos mayores. Este mes trae cambios importantes y particularidades para todos los signos.
- Aries
La carta de La Torre indica que se debe tener cuidado con los fraudes y con los papeles que se firman. Es recomendable no precipitarse y abrir bien los ojos, así como mantener la calma y evitar hacer cosas con prisa. Los de aries deben ser cautelosos, firmes y estudiar bien todo lo que se vaya a realizar en cuestiones de inversiones o negocios. El mejor día será el viernes y llega una semana mágica para conseguir dinero extra.
Números mágicos: 0, 4, 29, 46.
Colores de la suerte: azul y verde.
- Tauro
La carta de El Loco habla de dinero rápido y fácil que puede llegar por juegos de azar, el cierre de un contrato o la venta de un automóvil. La astróloga aconseja que se invierta ese dinero en cosas que se deseen y los hagan felices. Es necesario alejarse de las personas con energía negativa. El mejor día será el miércoles.
Números mágicos: 02, 23, 45.
Colores de la suerte: blanco y rojo.
- Géminis
La carta de El Diablo índica que es mejor tener cuidado de enemigos ocultos. Es mejor ser reservado para evitar las malas vibras. El mejor día será el lunes. Es una buena semana para alcanzar sueños y metas.
Números mágicos: 11, 14, 28.
Colores de la suerte: naranja y azul.
- Cáncer
La carta de El Ermitaño sostiene que se puede encontrar la luz al final del túnel. Vendrán situaciones muy buenas para empezar a crecer, y es posible que se encuentre con la estabilidad amorosa y económica. La astróloga aconseja no pedir opiniones y enfocarse de lleno en esta semana. El mejor día será el jueves.
Números mágicos: 08,13, 21.
Colores de la suerte: amarillo y naranja.
- Leo
La carta de Los Amantes muestra un acercamiento con gente importante y personas influyentes. Mhoni Vidente aconseja centrarse en el aquí y ahora e idealizar como quieres estar en un futuro. El mejor día será el miércoles, y lo recomendable es evitar enojos y pensar las cosas. Es una buena semana en cuestiones de negocios.
Números mágicos: 01, 33, 77.
Colores de la suerte: azul y blanco.
- Virgo
La carta de La Rueda de la Fortuna señala que será una semana para empezar a crecer. Lo ideal es administrar mejor el tiempo y comenzar a pagar las deudas, así como autorregalarse algo que desde hace mucho se ha deseado. Es una semana con muchas sorpresas positivas. El mejor día será el miércoles. Se recomienda dejar el miedo y el sentimiento de culpa de lado.
Números mágicos: 06, 20, 45.
Colores de la suerte: verde y naranja.
- Libra
La carta As de Oro señala suerte, estabilidad y crecimiento. Aumentar la confianza permitirá que las cosas salgan bien. Amores del pasado regresan al presente, pero es mejor dejarlos pasar y mantenerse enfocado en la estabilidad económica y de trabajo. El mejor día será lunes. Esta semana llega con nuevas contrataciones y proyectos, que asegurarán el éxito.
Números mágicos: 09, 26, 40.
Colores de la suerte: rosa y amarilla
- Escorpio
La carta de El Mundo indica que es momento de progresar e ir paso a paso en cada decisión. Es un buen momento para invertir. El mejor día será el martes. Para mantener la felicidad, es necesario priorizarse y luego dar atención al resto de las personas.
Números mágicos: 05, 12, 24.
Colores de la suerte: amarillo y naranja.
- Sagitario
La carta de El Emperador señala fuerza y poder. Evitar pedir opiniones ayudará a manejar mejor los asuntos personales y profesionales. Será una semana de mucho trabajo y de cerrar contratos. El mejor día será el jueves, y se visualiza la llegada de dinero extra para afrontar las deudas.
Números mágicos: 03, 15, 31.
Colores de la suerte: rojo y amarillo.
Capricornio
La carta de La Templanza marca una semana de calma y crecimiento para Capricornio. El mejor día será el viernes. No prestar dinero esta semana es clave. Llegarán oportunidades laborales, reconocimientos y estabilidad.
Números mágicos: 01, 02, 30.
Colores de la suerte: blanco y rojo.
- Acuario
La carta de El Sol indica dinero, estabilidad y crecimiento. Es un buen momento para arreglar situaciones legales y pagar deudas, así como para ser feliz y crecer. Se viene un contrato que traerá mucho dinero. El mejor día será el jueves. Se les aconseja formar un patrimonio, como comprar una casa o un terreno.
Números mágicos: 07, 18, 34.
Colores de la suerte: azul y amarillo.
- Piscis
La carta El Mago señala una semana de suerte y renovación. El mejor día será el miércoles. Llegarán oportunidades laborales. La astróloga recomienda actualizar pagos pendientes y dejar de idealizar a los demás y velar por el futuro de uno mismo.
Números mágicos: 06, 08, 27.
Colores de la suerte: amarillo y negro.
