Mhoni Vidente reveló sus predicciones para septiembre, con su visión sobre Venezuela: “Recuperará su estabilidad”

Mhoni Vidente compartió las primeras predicciones sin censura para septiembre, uno de los meses más importantes de 2025, por la conjunción de dos eclipses, uno lunar y otro solar. Además, indicó que el nueve es un número cabalístico, que indica el inicio de una nueva era.

La visión de Mhoni Vidente para Venezuela en septiembre 2025

La famosa astróloga cubana reveló que las cartas de El Emperador y El Ahorcado serán las dominantes durante las próximas semanas, lo que significa que en septiembre se presentarán movimientos geopolíticos importantes para todo el mundo.

Mhoni Vidente sostuvo que en el noveno mes del año, Venezuela se encuentra en metamorfosis. En este sentido, explicó que permanece “ahogado” en un régimen que ya no se puede mantener con ayuda de sus grandes aliados, quienes “están doblegados”.

“Nicolás Maduro tenía sus días contados desde el 21 de enero, en el momento en que Donald Trump toma posesión de la presidencia de Estados Unidos en la alineación de los siete planetas, para doblegar a los países que no se alinearan a su régimen”, afirmó la famosa pitonisa.

Venezuela entrará a una etapa nueva, de acuerdo con la vidente, quien explicó que llegará un nuevo presidente, aunque solo se mantendrá en el poder un año y después una mujer ganará las elecciones presidenciales en el país latino, la cual podría ser María Corina Machado.

Además, Mhoni Vidente predijo que esta nación recuperará su estabilidad económica y que muchos de los venezolanos que habían emigrado regresarán a su país, especialmente aquellos que se fueron a Santo Domingo, Miami o Europa.

Mhoni Vidente predice que Venezuela recuperará su estabilidad económica (YouTube/Mhoni Vidente)

La cubana también advirtió que durante septiembre muchos países caerán si no se ponen a merced de los más poderosos del mundo, y que los cambios geopolíticos iniciarán con la salida de dictadores.

Las predicciones de Mhoni Vidente para Estados Unidos y el mundo

El país norteamericano buscará negociar la compra de algún territorio, posiblemente una isla (que podría ser Groenlandia), para poder expandir su poder y continuar con su gobierno. La astróloga aseguró que Donald Trump terminará sus cuatro años de mandato.

Por otro lado, predijo que Colombia es otro de los países que cambiará su gobierno y advirtió que se ha debilitado el mandato actual por las declaraciones del presidente y el asesinato de Miguel Uribe Turbay.

En América Latina, las cartas de El Juicio y El Mundo hablan de cambios de ideas, especialmente para países como Bolivia y Chile. En esta última nación, la astróloga visualiza que una mujer tomará el poder y buscará el crecimiento económico.

Las predicciones de Mhoni Vidente indican que Donald Trump sí terminará su mandato presidencial (YouTube/Mhoni Vidente)

Para la Argentina, la pitonisa deslizó que Javier Milei podría denunciar a un miembro de su familia por corrupción y vaticinó que hará lo que queda de su gestión con más sabiduría y sin tanto radicalismo. Mientras tanto, Mhoni Vidente indicó que Honduras atravesará un punto de quiebre, aunque podría llegar un salvador a la presidencia para cambiar todo.

La vidente advirtió que la finalización de distintos gobiernos dará paso a una nueva geopolítica y nuevos líderes en todo el mundo.

Sismos y desastres naturales en septiembre de 2025

El eclipse lunar del 7 de septiembre y el eclipse solar del 21 de septiembre hablan de movimientos energéticos fuertes. La astróloga visualiza cuatro huracanes, dos en el Atlántico y dos en el Pacífico, que rodearán México, El Caribe y parte de Centroamérica.

En cuestiones de sismos, Mhoni Vidente advirtió que las fechas claves son el 7, 14, 19, 21 y 27 de septiembre. Además de los movimientos sísmicos, también son días de posibles registros de huracanes y cambios climáticos fuertes.

La famosa astróloga también predijo que podría surgir un terremoto de magnitud 8 en El Caribe, además de que México será sede de otro sismo de magnitud 7, que saldrá de estados como Guerrero y Michoacán.

Mhoni Vidente predice grandes sismos y otros desastres naturales en el mundo (YouTube/Mhoni Vidente)

Por otro lado, se visualizan guerras en Irán, Pakistán e Israel. Además, la vidente predijo que habrá lanzamiento de bombas, misiles, armas nucleares, así como la enfermedad y el fallecimiento de líderes importantes en América y en Europa, especialmente en la familia real de Reino Unido.