Huracán Ian: todo lo que hay que saber en Florida para prepararse para su llegada

Es temporada de huracanes en el Atlántico, un periodo que finaliza en los últimos días de noviembre, y que, como cada año, ha puesto en alerta a los países de la región. La semana pasada, el huracán Fiona causó devastación a su paso, especialmente en Puerto Rico, y provocó al menos cinco muertes debido a las condiciones climáticas adversas. Esta vez se trata del huracán Ian, el cuarto de la temporada, que hasta hace unas horas era una tormenta tropical y ahora fortalecido amenaza a Florida.

En las primeras horas del lunes, el Centro Nacional de Huracanes reportó el curso pronosticado para el huracán Ian que se desarrolló en el Caribe: “Se espera que Ian produzca fuertes lluvias y posibles inundaciones repentinas, deslizamiento de lodo en terrenos más altos, particularmente sobre Jamaica y Cuba”.

El gobierno de Joe Biden publicó una declaratoria de emergencia sobre Florida para atender de forma inmediata las regiones que pudieran ser afectadas por el huracán Ian esta semana National Hurricane Center - National Hurricane Center

Además, informaron que Florida podría comenzar a padecerlo alrededor del miércoles: “Se espera que Ian sea un gran huracán en el este del Golfo de México a mediados de semana. Independientemente de la trayectoria e intensidad exactas de Ian, hay riesgo de una marejada ciclónica potencialmente mortal, vientos huracanados y fuertes lluvias a lo largo de la costa oeste de Florida y Florida Panhandle a mediados de semana”. De momento, las alertas están en esa región, pero las autoridades sugieren mantenerse pendientes de las actualizaciones.

El sábado, la Casa Blanca publicó la declaratoria de emergencia hecha por el presidente Joe Biden, a petición del gobernador Ron DeSantis, para atender las posibles complicaciones del huracán Ian sobre Florida. El anuncio permite que el Departamento de Seguridad Nacional y la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) participe de manera directa en la coordinación de ayuda en caso de desastre. La administradora de la Agencia nombró a Thomas J. McCool como Coordinador Federal para las operaciones de recuperación en las áreas afectadas.

De acuerdo con el comunicado, el foco está puesto en los 67 condados, pero especialmente en Brevard, Broward, Charlotte, Collier, Desoto, Glades , Hardee, Hendry, Highlands, Hillsborough, Indian River, Lee, Manatee, Martin, Miami-Dade, Monroe, Okeechobee, Osceola, Palm Beach, Pasco, Pinellas, Polk, Sarasota y St. Lucie y la tribu de indios Miccosukee de Florida y la Tribu Seminole de Florida.

Centro de Operaciones de Emergencia del Estado trabaja desde el fin de semana ante la alerta de huracán en Florida @FLSERT - @FLSERT

El gobierno de Florida ha comenzado a movilizarse para responder de forma oportuna con la presencia de 2500 miembros de la Guardia Nacional de Florida en la zona costera, además de confirmar la disponibilidad de equipos de búsqueda y rescate urbano. En caso de ser necesario, 360 remolques están listos para transportar millones de alimentos y más de un millón de galones de agua a las zonas afectadas. El resto de las medidas fueron especificadas por la vía oficial.

En caso de que el huracán Ian cause importantes daños, FEMA será quien atienda a las familias que no cuenten con seguro de hogar, sin embargo, es un proceso que no genera satisfacción total como resultado de la alta demanda y las limitaciones presupuestales. Debido a la alerta, ya es tarde para que una familia adquiera un seguro y se proteja ante la entrada de este ciclón. La recomendación es mantener vigente la póliza en todo momento y así prevenir la pérdida del patrimonio.

Kit para huracanes

En los últimos días, la influencer @familiacarameluchi compartió en TikTok el kit que compró para prepararse para los huracanes en Florida y su video se volvió viral. Allí, recomendaba tener a mano: