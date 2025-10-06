Illinois presenta demanda para bloquear el envío de la Guardia Nacional a Chicago

El estado de Illinois, dirigido por demócratas, presentó una demanda el lunes para bloquear el despliegue de las tropas de la Guardia Nacional en Chicago ordenado por el presidente estadounidense Donald Trump.

La demanda se presentó después de que una jueza federal en Oregon bloqueara temporalmente al mandatario republicano de enviar soldados a Portland como parte de su campaña contra el crimen y los migrantes indocumentados.

Durante el fin de semana, Trump autorizó el despliegue de 700 soldados de la Guardia Nacional en Chicago a pesar de la oposición de los líderes demócratas, incluidos el alcalde y el gobernador del estado, J.B. Pritzker.

En la demanda, el fiscal general del estado, Kwame Raoul, y los abogados de Chicago acusaron a Trump de utilizar tropas estadounidenses "para castigar a sus enemigos políticos".

"El pueblo estadounidense, sin importar dónde resida, no debería vivir bajo la amenaza de ocupación por parte del ejército de Estados Unidos, no simplemente porque el liderazgo de su ciudad o estado haya caído en desgracia frente al presidente", dijeron.

"Más allá de fomentar la seguridad en la región de Chicago, las acciones provocativas y arbitrarias de Trump han amenazado la seguridad pública incitando a la protesta", agregaron.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, defendió el plan de enviar tropas a Chicago, al afirmar en la cadena Fox News que la tercera ciudad más grande de Estados Unidos es "una zona de guerra".

Pritzker respondió en CNN y acusó a los republicanos de buscar "crear una zona de guerra para que puedan enviar aún más tropas".

De acuerdo con un sondeo de CBS el domingo, el 58% de los estadounidenses se oponen al despliegue de la Guardia Nacional en ciudades del país.

Sin embargo, Trump, quien habló la semana pasada de usar al ejército para una "guerra interna", no da señales de dar marcha atrás.

El domingo, el presidente afirmó sin pruebas que "Portland está ardiendo hasta los cimientos. Los insurrectos están por todas partes".

Luego de la decisión de la jueza en Portland, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que apelarán el fallo.

