Una empresa de Texas logró incubar pollitos en “cáscaras de huevo” impresas en 3D

Una empresa de biotecnología fabricó una estructura reticular impresa en 3D que imita la cáscara de huevo. Así, logró incubar 26 pollitos de manera artificial. Según la compañía con sede en Dallas, Texas, este podría ser un primer paso para crear animales con rasgos similares a especies extintas.

Cómo funciona la cáscara artificial de Colossal Biosciences que permitió incubar 26 pollitos

Un informe de Associated Press dio a conocer que la empresa Colossal Biosciences fabricó cáscaras artificiales que dieron vida a 26 pollitos. Sobre el logro, el director ejecutivo de la compañía, Ben Lamm, dijo que el equipo buscó construir algo que la naturaleza desarrolló bastante bien, pero escalable y más eficiente.

Según explicó Lamm, el equipo tomó huevos de gallina recién puestos y vertió cuidadosamente su contenido en las cáscaras artificiales. Estas, a su vez, contaban con una membrana de silicona que permite el paso de la cantidad adecuada de oxígeno y el intercambio de gases, como si se tratara de una cáscara de huevo natural.

Además, según su sitio web, el sistema también incorpora una ventana transparente en la parte superior del huevo artificial para permitir a los científicos observar el desarrollo del embrión sin alterar el entorno interior.

Colossal Biosciences avanza con el moa gigante y sus planes de de-extinción

El hito más reciente de Colossal Biosciences es la incubación de pollitos en una cáscara de huevo artificial. Sin embargo, su meta es resucitar especies extintas.

El huevo artificial de Colossal Biosciences consta de un sistema de cáscara sintética con membrana de silicona Colossal Biosciences

Como parte de su meta, la empresa trabaja en la modificación genética de animales vivos para que se parezcan a especies extintas. La compañía ya presentó animales modificados para exhibir rasgos asociados a especies extintas, como ratones con características vinculadas al mamut lanudo y ejemplares similares al lobo gigante.

Ahora que su experimentación con cáscaras artificiales dio buenos resultados, el siguiente paso será modificar genéticamente aves vivas para que se parezcan al moa gigante, extinto en la Isla Sur de Nueva Zelanda.

La compañía señaló que su diseño de cáscaras artificiales es de tamaño variable. En teoría, pueden adaptarse desde las dimensiones de un huevo de colibrí hasta el tamaño de un balón de fútbol, justamente el correspondiente a los huevos del moa, que eran 80 veces más grandes que los de una gallina, por lo que sería difícil para cualquier ave moderna incubarlos.

No obstante, la compañía reconoció que todavía quedan varios pasos técnicos pendientes. Primero, el equipo deberá comparar el ADN antiguo de huesos de moa bien conservados con los genomas de especies vivas y, luego, experimentar con una cáscara de huevo más grande.

Científicos cuestionan el alcance real de las cáscaras impresas en 3D

El biólogo evolutivo Vincent Lynch de la Universidad de Buffalo habló con AP sobre la incubación y el nacimiento de pollitos en cáscaras de huevo impresas en 3D. Sobre esto, dijo que, si bien se trata de un experimento impresionante, no debería considerarse un huevo artificial completo, porque el sistema no incluye todos los componentes biológicos que intervienen en el desarrollo del polluelo.

Colossal Biosciences asegura que la eclosión de los pollitos con cáscaras artificiales es un paso hacia la desextinción del dodo y el moa Colossal Biosciences

Asimismo, Lynch explicó que aunque el proceso podría utilizarse para crear aves genéticamente modificadas, la idea de revivir animales extintos es prácticamente imposible.

Si el experimento se concretara, algunos científicos advirtieron a AP sobre lo que podría ocurrir después, ya que las especies extintas tendrían que enfrentarse a un ecosistema muy distinto del que habitaban originalmente.

En ese sentido, estos especialistas sostuvieron que los esfuerzos deberían centrarse más en especies que actualmente se encuentran en peligro de extinción.