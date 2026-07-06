Gobernador de Illinois sobre su pasado migrante: “Deberíamos estar orgullosos y honrar eso”

El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, reafirmó su postura sobre las raíces migratorias en la identidad estadounidense. En el marco del Mes de la Herencia Inmigrante, el mandatario destacó la necesidad de valorar y honrar el legado que los extranjeros aportan al desarrollo del país norteamericano.

Qué dijo Pritzker sobre los migrantes y su pasado

Impulsado por la celebración del Mes de la Herencia Inmigrante, que fue en junio, Pritzker compartió un mensaje en la red social X donde resaltó su historia familiar. “Este es un país de inmigrantes, y siempre deberíamos estar orgullosos y honrar eso”, afirmó.

El comentario de Pritzker sobre su pasado como migrante, en el marco del Mes de la Herencia Inmigrante X @GovPritzker

En ese sentido, contó su historia familiar: “Mi familia escapó de Ucrania de los pogromos. Esta nación nos aceptó como refugiados con nada excepto las camisas en nuestras espaldas”.

Según un comunicado del Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) de 2023, el objetivo del Mes de la Herencia Inmigrante es “reconocer las innumerables formas en que los inmigrantes han enriquecido a la sociedad, la economía y la cultura estadounidenses”.

Cómo fue el pasado migrante del gobernador Pritzker

En septiembre de 2025, el gobernador también recordó sus orígenes al referirse a la avanzada de las autoridades federales en Chicago y en Illinois en general. En ese marco, Pritzker detalló en un video publicado en redes que su bisabuelo emigró por la fuerza desde Europa ante la persecución religiosa en su tierra natal.

“Mi familia escapó de Ucrania (...) cuando los rusos mataban a los judíos”, recordó el gobernador. Pero dijo que sus ancestros tuvieron la “fortuna” de huir hacia Estados Unidos en busca de una nueva oportunidad de vida.

JB Pritzker recordó su origen migrante: "Este país nos dio todo"

Asimismo, el mandatario describió la situación de vulnerabilidad en la que llegaron sus antepasados a este territorio. “EE.UU. acogió a mi familia. no teníamos nada y no ofrecíamos nada, salvo trabajo duro, el deseo de progresar, el deseo de ser libres y de vivir en un entorno seguro”, declaró.

Por este motivo, Pritzker considera una “obligación personal y social” defender a los extranjeros. El gobernador señaló que casi todos los presentes en sus actos públicos son inmigrantes o descendientes directos de personas que llegaron del extranjero.

Las críticas de Pritzker por la política migratoria de Donald Trump

En el mismo mensaje del año pasado, el mandatario demócrata cuestionó las políticas federales de la administración Trump. “No deberíamos tener a nuestras fuerzas armadas, a nuestras agencias del gobierno federal arrestando personas porque se ven diferentes, porque hablan con acento u otro idioma”, manifestó.

J.B. Pritzker fue crítico con Trump por la política migratoria de EE.UU. Archivo/AP

El gobernador enfatizó que estas medidas no representan la “verdadera idiosincrasia” de la nación norteamericana. “Ese no es el país en el que yo crecí, ni en el que cualquiera de nosotros creció”, aseguró en su discurso.

El impacto económico y demográfico de los inmigrantes en Illinois

El Estado de la Pradera cuenta con una población de 1.880.500 residentes nacidos en el extranjero, lo cual representa el 15% del total. Según datos del American Immigration Council, casi la mitad de estos migrantes ya obtuvieron la ciudadanía, tras cumplir con el proceso de naturalización.

El aporte de este grupo a la fuerza laboral alcanza el 18,5% y representa el 27,2% de los empresarios en Illinois. En cuanto a la contribución fiscal, los inmigrantes pagaron un total de 27.400 millones de dólares en impuestos durante 2023.

De acuerdo con el estudio, estos residentes también desempeñan roles vitales en sectores de alta demanda y especialización. Por ejemplo, ocupan el 24,3% de los empleos en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, además del 18,3% de los puestos de enfermería.