Deportaron a migrante mexicana que ideó un sistema para alertar sobre las redadas del ICE en Illinois

Una migrante mexicana, conocida por su activismo y por crear un sistema para alertar sobre redadas en Illinois, fue arrestada durante la última semana por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). El sábado 4 de julio, las autoridades la deportaron a Ciudad de México, lo que provocó la reacción de la comunidad en redes sociales.

Karina Bucio, la activista de Blue Island deportada por el ICE

Desde 2025, el ICE llevó a cabo redadas en todo Estados Unidos, y Chicago, una ciudad santuario, fue epicentro de varias de estas operaciones. Como respuesta, una patrulla comunitaria comenzó a alertar a los vecinos de la jurisdicción sobre operativos migratorios en distintas localidades, y Karina Bucio era una de las integrantes más activas hasta la semana pasada, cuando fue detenida.

La migrante mexicana participaba de un grupo que alertaba sobre las redadas del ICE en Illinois Fotomontaje realizado con IA

La migrante fue arrestada por las autoridades migratorias en la ciudad de Blue Island, un suburbio ubicado al sur de Chicago. La detención quedó registrada en un video que comenzó a circular en redes sociales, en donde se la ve junto a su hija.

En las imágenes se observa que, cuando es informada por los oficiales sobre su inminente arresto, Bucio dejó a su hija en el asiento del vehículo e intenta calmarla: “No te asustes”, le dijo, en un intento de evitar que se desespere por su partida. Luego, realizó un llamado telefónico en el que le relató a un compañero que la arrestaron, y le pide que vaya a recoger a la pequeña.

La detención de Karina Bucio, la migrante mexicana que ideó un sistema para avisar a sus vecinos de redadas del ICE

Qué se sabe de la expulsión de Karina Bucio a México

El sábado, fue finalmente deportada hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En una transmisión en vivo tras su llegada, relató que en su vuelo viajaban aproximadamente 300 personas expulsadas, según Univision.

La expulsión de Bucio dejó consecuencias en su familia, con su hija menor lejos de su cuidado y varios desafíos económicos en Estados Unidos. El objetivo de sus allegados ahora es acceder a una defensa judicial que le permita volver tras la remoción, aunque son pocos los casos en los que se consigue este fin.

Los allegados de la migrante mexicana destacaron su labor diario en Estados Unidos para alertar a los vecinos sobre operativos migratorios y ayudar a las familias afectadas Fotomontaje generado con IA

En un GoFundMe creado para recaudar dinero para su causa, una allegada la definió como una “trabajadora incansable y defensora de su comunidad”, y resaltó su labor como activista. “Ha organizado distribuciones de alimentos, apoyado a familias durante las redadas migratorias y brindado ayuda a quienes más lo necesitaban”, escribió.

Hasta el momento, la campaña logró reunir más de US$2200, mientras el objetivo es de US$5500. El dinero es para gastos legales, renta, alimentos, cuidado infantil y otras necesidades urgentes, mientras su familia lucha por llevarla “de regreso a casa”.

Vecinos de Chicago reaccionan al arresto y expulsión de Karina Bucio

Ante la detención y remoción de Bucio, la comunidad migrante en Chicago condenó el accionar de la agencia migratoria. “Las criaturas no tienen la culpa de quedarse sin su mamá“, lamentó María Mercedes Zavala, vecina de la activista, en diálogo con N+ Univision.

A su vez, Andrés Rosales, vecino de Karina, remarcó su trabajo por los extranjeros y la forma en que ayudaba a otros migrantes en Estados Unidos. “Ella siempre ayudaba a la comunidad; en Facebook siempre decía dónde andaban los del ICE”, comentó, en alusión a la labor de la mujer para alertar a los extranjeros sobre las operaciones.

Con Bucio en México, organizaciones e individuos se lamentan por el impacto que puede tener su arresto tanto para su familia como para los grupos comunitarios en los que participaba activamente.