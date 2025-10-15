Buenas noticias en Illinois: el anuncio de J.B. Pritzker sobre una reapertura que generará más de 3000 empleos

El regreso de la producción automotriz a Belvidere ya tiene fecha y cifras: la empresa Stellantis destinará 613 millones de dólares para reabrir su planta en esa ciudad y sumar 3300 puestos de trabajo en Illinois. El gobernador J.B. Pritzker destacó que la decisión refuerza la industria y el empleo en el estado.

Belvidere, Illinois: reapertura de planta automotriz con inversión récord de Stellantis

La reapertura de la planta de Belvidere marca un giro clave para la manufactura de la jurisdicción. El plan incorpora dos líneas de vehículos y un paquete de incentivos en proceso de cierre a cargo del Departamento de Comercio y Oportunidades Económicas (DCEO, por sus siglas en inglés), informó Chicago Tribune. El gobierno estatal resaltó el impacto en empleo, comunidades y proveedores.

La empresa Stellantis invertirá más de 600 millones de dólares en Illinois (AP foto/Carlos Osorio) Carlos Osorio - AP

Pritzker celebró el anuncio en un comunicado oficial, donde afirmó: “El anuncio de hoy de Stellantis representa una gran victoria para los trabajadores, nuestra economía y el futuro de la industria manufacturera estadounidense. La recuperación de la planta de Belvidere y la creación de 3300 empleos bien remunerados demuestran la capacidad, la dedicación y la productividad de la fuerza laboral de Illinois”.

En su cuenta de X, el mandatario demócrata subrayó: “Esta inversión de US$613 millones de Stellantis refleja nuestro compromiso de hacer de Illinois un centro para la próxima generación de innovación automotriz”.

Qué fabricará la planta de Belvidere

Jeep Cherokee

Jeep Compass

La producción atenderá al mercado de EE.UU. Stellantis confirmó que la planta retoma operaciones con estas dos líneas como eje del plan en el Estado de la Pradera.

La publicación del gobernador de Illinois, JB Pritzker X @GovPritzker

“Esta inversión anclará el crecimiento económico a largo plazo, apoyará a las comunidades locales y brindará oportunidades a los trabajadores y las familias que históricamente se han quedado atrás”, agregó Pritzker. El gobernador también remarcó el trabajo conjunto: “Hemos trabajado en estrecha colaboración con Stellantis y socios locales como (el sindicato de Trabajadores Automotrices Unidos) UAW para garantizar beneficios reales para Illinois”.

DCEO Illinois: incentivos estatales para reactivar la producción automotriz

El DCEO actuó antes del cierre de 2023 y avanzó con un paquete de incentivos “agresivo y responsable” para reabrir la planta. Las gestiones continuaron tras la suspensión de actividad y el despido de personal, con el objetivo de recomponer la cadena de empleo y la base industrial en la región de Belvidere. Según el comunicado oficial, el departamento “continúa trabajando estrechamente con la empresa para finalizar los incentivos”.

Plan de expansión de Stellantis en Estados Unidos: inversión de US$13.000 millones

La reapertura de Belvidere se inserta en un plan más amplio de Stellantis en EE.UU. Según The Detroit News, la compañía anunció inversiones por US$13.000 millones en investigación y desarrollo, proveedores y manufactura en el país norteamericano, con un aumento previsto de 5000 empleos y metas de crecimiento para las marcas Jeep, Dodge, Ram y Chrysler. El Estado de la Pradera figura entre las jurisdicciones prioritarias junto con Michigan, Indiana y Ohio.

UAW y gobierno de Illinois celebran el retorno de empleos manufactureros

J.B. Pritzker enfatizó el perfil industrial del estado: “Illinois está demostrando que cuando nos asociamos con la industria e invertimos en nuestra gente, podemos liderar la nación en innovación, crecimiento económico y empleos manufactureros de alta calidad”.

El sindicato UAW respaldó la decisión de la empresa y valoró su efecto sobre el empleo: “Hace un año, Stellantis estaba en vías de trasladar rápidamente sus operaciones fuera de Estados Unidos”, declaró su presidente, Shawn Fain. “Su decisión de hoy demuestra que los aranceles específicos a la industria automotriz pueden, de hecho, recuperar miles de buenos empleos sindicalizados en EE.UU.”, añadió.

Cómo sigue el plan de acción para la reapertura de la planta en Belvidere

En las próximas etapas, el Departamento de Comercio y Oportunidades Económicas y Stellantis deberán concluir el paquete de incentivos que permitirá reabrir oficialmente la planta de Belvidere.

Luego se avanzará con la preparación de las líneas de producción para los modelos Jeep Compass y Cherokee, junto con la recontratación y el entrenamiento del nuevo personal. Estos pasos marcarán el regreso pleno de la actividad industrial en el norte de Illinois y consolidarán el impacto económico proyectado por el gobierno estatal.