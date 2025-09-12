Adiós JB. Pritzker: cuándo sería el último día del gobernador de Illinois

El gobernador de Illinois, J. B. Pritzker, se encuentra en el centro de la escena política tras su conflicto contra las políticas “antiinmigrantes” del presidente Donald Trump. Mientras tanto, las próximas elecciones estatales están previstas para noviembre de 2026, aunque todavía no definió su futuro.

El segundo gobierno de J. B. Pritzker tiene fecha de vencimiento

Pritzker, quien es una de las figuras centrales del Partido Demócrata en el último tiempo, fue elegido como gobernador en enero de 2018 y reelecto para su segundo mandato en 2022 en el estado de Illinois. Su gobierno actual terminará tras las elecciones estatales, programadas para el martes 3 de noviembre de 2026.

El gobernador J. B. Pritzker tiene una imagen muy positiva en el estado X/@GovPritzker

En Illinois no hay un límite en el número de mandatos consecutivos para gobernador, por lo que Pritzker sí podría postularse para un tercer mandato consecutivo, como anunció públicamente en junio de 2025.

El pasado 26 de junio publicó un video en el que formalizó su campaña para un tercer mandato en Illinois. En ese entonces se mostró convencido: “Me postulo hoy porque quiero ser gobernador de Illinois. He trabajado duro para que nuestro estado avance, y aún queda mucho por hacer”. Y remarcó que todo lo que haga a partir de ese momento, sería para mejorar la vida de los ciudadanos.

Sin embargo, su centralidad en los últimos días, al confrontar al presidente Trump, generó especulaciones sobre su futuro político, ya que podría ser un contendiente para la presidencia en 2028.

Si bien no ha confirmado su postulación para 2028, dejó abierta esa posibilidad.

La historia de J.B. Pritzker como gobernador de Illinois

El gobernador demócrata es el 43º gobernador de Illinois, elegido en 2018 y reelegido en 2022, con la mayor proporción de votos para cualquier gobernador demócrata en más de 60 años.

JB Pritzker podría reelegirse para un tercer mandato jbpritzker.com

Pritzker impulsó una agenda progresista centrada en la expansión de los derechos laborales, la legalización del cannabis recreativo, la inversión en infraestructura y la mejora del sistema educativo estatal.

El conflicto no para de escalar entre J. B. Pritzker y Donald Trump

La centralidad del gobernador se dio por a un conflicto con el presidente, luego de que entraron en una guerra de declaraciones y tras la amenaza del republicano con enviar la Guardia Nacional a la ciudad de Chicago. Un posible escenario, como ocurrió en Los Ángeles, tiene en vilo a las comunidades latinas y muy activo al Pritzker.

JB Pritzker desafía a Trump y se planta en defensa de los migrantes: promete resistir cualquier intento federal de intervenir en Illinois y gana perfil nacional AP

Días atrás, Trump publicó la imagen en su plataforma, Truth Social, junto a una frase que imitaba un diálogo del clásico cinematográfico: “Me encanta el olor de las deportaciones por la mañana…”. Luego, agregó que “Chicago a punto de descubrir por qué se llama Departamento de Guerra”, en referencia al cambio de nombre del Pentágono.

Ante estas declaraciones, J.B. Pritzker decidió no quedarse callado y respondió en su cuenta oficial en X (ex Twitter). “El presidente de Estados Unidos amenaza con declarar la guerra a una ciudad estadounidense. Esto no es una broma. Esto no es normal. Donald Trump no es un dictador, es un hombre temeroso. Illinois no se dejará intimidar por un aspirante a dictador”, manifestó.