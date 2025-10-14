Cachetazo de JB Pritzker a Donald Trump y su mención al Premio Nobel de la Paz: “Carece de integridad”

Los cruces entre JB Pritzker y Donald Trump sumaron este domingo un nuevo capítulo. El gobernador de Illinois aprovechó la entrega del Premio Nobel de la Paz a la líder opositora venezolana María Corina Machado para arremeter contra el presidente de Estados Unidos y su administración. “Carecen de integridad y credibilidad”, enfatizó.

Las críticas de JB Pritzker a Trump y su administración: “Carecen de integridad y credibilidad”

En su cuenta oficial de X (ex Twitter), JB Pritzker lanzó una nueva crítica al mandatario republicano de EE.UU.: “Desde el tribunal federal hasta el Comité del Premio Nobel, todos están de acuerdo en que Donald Trump y su administración carecen de integridad y credibilidad”.

El gobernador calificó a Trump como un "delincuente convicto con 34 cargos". Julia Demaree Nikhinson - AP

La publicación la acompañó con el video de un fragmento de su entrevista en ABC News, en la que consideró que “esta administración está liderada por un delincuente convicto condenado 34 veces”, en referencia a los cargos de Trump por “falsificación de registros comerciales en 1º grado”.

Asimismo, el gobernador demócrata acusó al presidente de “amenazar con encarcelar a sus oponentes políticos” y de “inventar cosas para perseguir a la gente”. “Lo vemos día tras día”, insistió.

Por otro lado, se refirió al reciente ataque que recibió de Trump, que consideró que Pritzker y Brandon Jhonson, alcalde de Chicago, “deberían estar en la cárcel”. Ante esto, aclaró: “El hecho de que haya lanzado una amenaza contra mí no me asusta: voy a defender a la gente de mi estado. Todos tenemos que mantenernos juntos, porque eso es realmente inconstitucional".

“Son acciones que salen de esta administración, dirigidas contra los estados y el pueblo de Estados Unidos, y todos nosotros, demócratas y republicanos, debemos pronunciarnos al respecto”, concluyó.

Pritzker acusó a Trump de intentar enviar a prisión a personas que son sus "oponentes políticos". Archivo

Las controversiales declaraciones del presidente de Comité Noruego del Nobel a las que se refirió JB Pritzker

En la entrevista, JB Pritzker señaló que “el presidente del Comité del Nobel dijo que [la administración Trump] carece de integridad”. En específico, el gobernador demócrata se refirió a unas declaraciones de Jørgen Watne Frydnes que fueron sacadas de contexto y desataron la polémica.

En diversos videos viralizados en redes sociales, se escucha a Watne Frydnes durante una conferencia de prensa en la que, al ser consultado si creía que el presidente de Estados Unidos era merecedor del reconocimiento, parece contestar: “Solo otorgamos el premio a personas de coraje e integridad“.

Sin embargo, si se observa el video original y el textual completo, el sentido es diferente: “En la larga historia del Premio Nobel de la Paz, creo que este comité ha sido testigo de todo tipo de campañas y atención mediática. Cada año recibimos miles y miles de cartas de personas que quieren expresar lo que para ellas conduce a la paz. Este comité se reúne en una sala llena de retratos de todos los galardonados, una sala que rebosa valentía e integridad. Por lo tanto, basamos nuestra decisión únicamente en la obra y la voluntad de Alfred Nobel”.

María Corina Machado ganó el Premio Nobel de la Paz PEDRO MATTEY� - AFP�

En medio de la controversia, desde el propio Comité Noruego del Nobel salieron a desmentir los clips virales y “sacados de contexto”. En diálogo con Newtral.es, enfatizaron: “El presidente del Comité se refería a los retratos de los galardonados con el Premio de la Paz en la pared de la Sala del Comité, que les recuerdan que los premios se otorgan a personas íntegras y valientes”.

En cuanto a la selección de María Corina Machado como ganadora del Premio Nobel de la Paz, Watne Frydnes explicó que de decisión se basó en “su incansable trabajo de promoción de los derechos democráticos para el pueblo de Venezuela”.

Críticas de la administración Trump al Comité del Premio Nobel

El asesor del presidente estadounidense y director de Comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, lanzó severas críticas contra el Comité Noruego del Nobel.

A través de una publicación en la red social X, enfatizó que Trump “seguirá haciendo acuerdos de paz, poniendo fin a guerras y salvando vidas”. Acto seguido, se quejó: “El Comité Nobel demostró que antepone la política a la paz”.