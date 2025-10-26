Buenas noticias para Illinois: el barrio a las afueras de Chicago que fue nombrado entre los más seguros de EE.UU.

Un suburbio a las afueras de Chicago se posicionó como uno de los más seguros de Estados Unidos en un ranking reciente. Aurora, barrio de Illinois, fue clasificada la número 33, al obtener puntuaciones relativamente altas con respecto a este aspecto.

Por qué Aurora es uno de los barrios más seguros de Illinois y EE.UU.

Con más de 180 mil habitantes, Aurora se situó como la 33 ciudad más segura de Estados Unidos. El análisis tuvo en consideración factores más allá de las tasas de criminalidad y delitos violentos, y este suburbio a las afueras de Chicago destacó por su estabilidad en la seguridad financiera, entre otros aspectos.

Aurora obtuvo un puntaje alto en seguridad financiera y del hogar Facebook/City of Aurora, IL, Government

El informe de WalletHub publicado el 20 de octubre analizó 182 ciudades con 41 parámetros de seguridad que fueron más allá de la criminalidad. Algunos de los aspectos que se tuvieron en cuenta son la tasa de habitantes que no cuentan con seguro médico, el porcentaje de desempleo o las muertes derivadas de accidentes de tráfico.

Aurora se destacó en el índice de seguridad con una puntuación final de 64,50 por la clasificación en los siguientes factores:

Seguridad del hogar y la comunidad : de 17.

: de 17. Riesgo de desastres naturales : 62.

: 62. Seguridad financiera: 126.

El territorio se encuentra situado en el condado de Kane, pero también ocupa parte de las áreas de Kendall, DuPage y Will.

La ciudad tiene más de 180 mil habitantes y una tasa baja de criminalidad Facebook/City of Aurora, IL, Government

Los motivos por los que el barrio a las afueras de Chicago fue nombrado entre los más seguros

La clasificación consideró otros aspectos que infieren en la seguridad de una ciudad, más allá de las que atañen a lesiones físicas. “Una gran preocupación para muchas personas en este momento es el costo de la inflación, que amenaza la seguridad financiera de los estadounidenses”, puntualizó el informe.

Chip Lupo, analista de la entidad autora del estudio, expresó: “Cuando la gente piensa en la seguridad de una ciudad, probablemente se le venga a la mente de inmediato en la tasa de criminalidad o los accidentes automovilísticos”. Y siguió: “Pero también incluye reducir el riesgo de fraude y robo de identidad, mantener a la población empleada y asegurada, y combatir la falta de vivienda”.

Aurora se posicionó entre las ciudades más seguras de EE.UU. Facebook/City of Aurora, IL, Government

En tanto, el suburbio de Illinois presentó a su vez una tasa de delincuencia más baja que el promedio nacional.

Cuáles son las ciudades más seguras de Estados Unidos en 2025

El ranking de los lugares con mayor índice de seguridad en el territorio norteamericano y medidas de protección para los residentes y visitantes lo comprendieron:

Warwick, en Rhode Island : con una puntuación final de 71,21.

: con una puntuación final de 71,21. Overland Park, en Kansas : con un puntaje de 70,04.

: con un puntaje de 70,04. Burlington, en Vermont : con una puntuación final de 68,79.

: con una puntuación final de 68,79. Juneau, en Alaska : con 68,74.

: con 68,74. Yonkers, en Nueva York: con 68,65.

Por otra parte, el informe detalló cuáles son los territorios que cuentan con mayor presencia de agentes de las fuerzas del orden por cada habitante. En esta clasificación, que también hizo referencia a la seguridad, la ciudad de Chicago se posicionó en el cuarto puesto.

El listado completo de este factor fue:

Washington D.C.

Ciudad de Nueva York , en Nueva York.

, en Nueva York. Detroit , en Michigan.

, en Michigan. Chicago , en Illinois.

, en Illinois. Wilmington, en Delaware.