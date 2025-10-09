Cuál es la ciudad de Illinois más segura para los inmigrantes en octubre 2025, según la inteligencia artificial

Campton Hills es, según un análisis del modelo de inteligencia artificial ChatGPT que evaluó los niveles de criminalidad y el grado de cooperación con las autoridades federales, la ciudad más segura para extranjeros en Illinois en octubre de 2025. Este municipio del condado de Kane no registró delitos violentos en 2024 y carece de antecedentes de colaboración con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), lo que reduce el riesgo de detención para residentes sin green card.

Illinois 2025: cómo se determinó la ciudad más segura para inmigrantes, según la IA de OpenAI

El análisis se basó en fuentes oficiales y estudios públicos que permitieron comparar municipios de forma precisa. La inteligencia artificial cruzó los datos y ponderó el peso de cada variable.

Campton Hills no registró homicidios ni asaltos graves en los últimos dos años camptonhills.illinois.gov

Para elaborar el ranking, el modelo integró tres conjuntos de datos:

Estadísticas del Buró Federal de Investigaciones ( FBI , por sus siglas en inglés) sobre delitos violentos y contra la propiedad.

( , por sus siglas en inglés) sobre delitos violentos y contra la propiedad. Registros del Departamento de Policía de Illinois con indicadores delictivos por condado.

con indicadores delictivos por condado. Informes del ICE sobre arrestos, deportaciones y operativos federales en el estado.

El análisis también incorporó la Ley TRUST Act, que prohíbe detener personas por su estatus legal (Illinois Attorney General). Sin embargo, una investigación de WTTW News reveló que algunas agencias estatales todavía comparten datos con el ICE, especialmente sobre sospechosos vinculados a pandillas.

Campton Hills: la ciudad más segura de Illinois para inmigrantes según análisis de inteligencia artificial

Según el modelo de OpenAI, Campton Hills combina baja criminalidad y políticas locales orientadas a proteger a los inmigrantes. El informe de SafeWise 2025 la ubicó en el primer puesto entre las ciudades más seguras del estado, sin homicidios ni asaltos graves desde 2022.

El entorno residencial, la densidad poblacional reducida y la cooperación vecinal favorecen la estabilidad del municipio. Además, el gobierno local no colabora con el ICE ni comparte bases de datos con el gobierno federal.

A diferencia de Chicago —donde las operaciones de la agencia federal aumentaron, con más de 550 detenciones durante la Operación Midway Blitz de 2025, según Associated Press— Campton Hills se mantiene fuera de los focos de deportación.

Illinois prohíbe las detenciones basadas solo en el estatus migratorio Reddit

Ciudades de Illinois con bajo riesgo para migrantes

Illinois reúne varias comunidades con bajo nivel de delincuencia y mínima exposición a operativos federales. Estas localidades, aunque más pequeñas, muestran una estabilidad que atrae a nuevos residentes inmigrantes. Entre las que menos riesgos presentan se encuentran:

Pingree Grove , sin delitos violentos y con reserva de información policial.

, sin delitos violentos y con reserva de información policial. Hawthorn Woods , con ordenanzas que limitan la cooperación con el ICE.

, con ordenanzas que limitan la cooperación con el ICE. Western Springs , suburbio con vigilancia vecinal activa.

, suburbio con vigilancia vecinal activa. Libertyville, reconocida por sus programas comunitarios y seguridad urbana.

Según SafeHome.org, estas ciudades integran el grupo de las veinte más seguras de Illinois.

¿Dónde opera el ICE con mayor frecuencia en Illinois?

Las operaciones del ICE se concentran en las zonas más pobladas del estado, explica la IA. Los principales puntos de acción se ubican en:

Chicago , sede del centro de detención y procesamiento migratorio.

, sede del centro de detención y procesamiento migratorio. Cook County , donde funcionan equipos conjuntos de ICE y autoridades locales.

, donde funcionan equipos conjuntos de ICE y autoridades locales. DuPage County, con arrestos vinculados a redadas laborales.

En contraste, los condados de Kane y Lake presentan menor incidencia de detenciones y ausencia de cooperación formal con el ICE.

Campton Hills se posiciona como la ciudad más segura para inmigrantes en Illinois camptonhills.illinois.gov

¿Qué deben tener en cuenta los inmigrantes antes de mudarse?

Al elegir un lugar de residencia dentro de Illinois, la inteligencia artificial afirma que conviene analizar la seguridad pública y las políticas migratorias locales. Entre los principales puntos a tener en cuenta se destacan:

Confirmar si la ciudad limita la colaboración con el ICE.

Evitar municipios con antecedentes de redadas o centros de detención cercanos.

Buscar redes de apoyo legal y comunitario.

Las limitaciones del análisis de IA sobre seguridad migratoria en Illinois

Aunque el modelo de inteligencia artificial ofrece una referencia útil, existen factores que no pueden medirse solo con estadísticas. Estos aspectos limitan la precisión de la clasificación y deben considerarse antes de sacar conclusiones definitivas. Entre las principales limitaciones se incluyen: