¿Caerá nieve en Chicago?: a cuánto llegarán las temperaturas en Illinois para el Día de Acción de Gracias

Una masa de aire polar avanza hacia Illinois y amenaza con transformar el clima del Día de Acción de Gracias en un escenario invernal anticipado. En específico, el tiempo cambiará de manera abrupta desde el miércoles, cuando el frío extremo, los vientos intensos y la posibilidad de nevadas dispersas comenzarán a dominar el paisaje en Chicago y sus alrededores.

Un giro brusco en el clima de Chicago desde el miércoles

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) anticipó que el ingreso de un frente frío muy dinámico provocará un cambio radical en pocas horas. Según detalló el NWS Chicago, la situación estará dominada por una masa de aire de origen ártico que avanzará rápidamente hacia la región.

El avance del aire polar hará que las temperaturas desciendan drásticamente en el transcurso del miércoles, ubicándose alrededor de 30°F (-1°C) Erin Hooley - AP

Las ráfagas de viento podrían alcanzar 50 millas por hora (80 km/h), especialmente durante la mañana y el mediodía del miércoles.

Las temperaturas descenderán drásticamente hasta ubicarse en torno a 30°F (-1°C) en el transcurso del día, con sensaciones térmicas que caerán a valores propios de pleno invierno.

El avance del aire polar favorecerá la formación de nevadas débiles, principalmente en sectores del norte del estado, por arriba del corredor de la I-80.

El NWS advirtió que incluso no se descarta un período puntual de ráfagas aún más fuertes en áreas al norte de la Interestatal 88, asociado al rápido y profundo descenso de presión que sufrirá el sistema de baja presión sobre los Grandes Lagos durante la madrugada y la mañana del miércoles.

Qué clima esperar para el Día de Acción de Gracias en Chicago

El jueves se instalará un ambiente típicamente invernal. El viento continuará con intensidad desde el oeste y noroeste, otra vez por arriba de las 35 millas por hora (56 km/h), lo que mantendrá una sensación térmica muy baja a lo largo del día.

Las marcas máximas en Chicago durante el Día de Acción de Gracias se ubicarán apenas en los 30°F (-1°C), mientras que las temperaturas mínimas de la mañana se iniciarán en los 20°F (-6°C) SCOTT OLSON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Las marcas máximas en Acción de Gracias se ubicarán apenas en los 30°F (-1°C), mientras que las mínimas de la mañana comenzarán en los 20°F (-6°C).

La sensación térmica se mantendrá entre 10°F (-12°C) y 20°F (-6°C) durante buena parte de la jornada festiva.

Para quienes participen en actividades al aire libre, el NWS subrayó que el frío será muy marcado y demandará abrigo adicional para evitar riesgos asociados a la exposición prolongada.

Aunque la probabilidad de nevadas durante el jueves será menor que la del día anterior, el ambiente permanecerá helado y ventoso.

¿Puede nevar después de Thanksgiving en Chicago?

La atención del NWS Chicago se concentra en un sistema que podría dejar nieve acumulada entre la noche del viernes y el domingo por la mañana, con una probabilidad cercana al 70% de que se convierta en el primer episodio significativo de la temporada.

La oficina del NWS Chicago concentra su atención en un sistema con una probabilidad cercana al 70% de dejar nieve acumulada entre la noche del viernes y el domingo por la mañana SCOTT OLSON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Antes del inicio del evento, las temperaturas nocturnas del jueves y del viernes caerán a valores entre 20°F (-6°C) y 10°F (-12°C), mientras que las máximas se ubicarán alrededor de 30°F (-1°C).

Desde la noche del viernes, una extensa zona de aire húmedo y forzamiento en altura favorecerá el desarrollo de nevadas que, según la oficina meteorológica, podrían entregar varios centímetros acumulados, suficientes para complicar los desplazamientos posteriores al feriado.

El fondo del sistema podría consolidar un escenario de nevadas persistentes si la baja presión se profundiza sobre el valle del Misisipi o avanza más lentamente de lo esperado.

El informe técnico advierte que el rango de posibilidades es amplio: algunos modelos proyectan un episodio moderado, mientras que otros sugieren la estructura de una tormenta mayor con tasas de precipitación más intensas. El factor clave será la evolución del centro de baja presión y la disponibilidad de humedad en toda la columna atmosférica.