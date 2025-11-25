Los aeropuertos de Estados Unidos que podrían tener demoras y cancelaciones por el clima en Thanksgiving

El Día de Acción de Gracias (Thanksgiving, en inglés) es uno de los feriados en los que más personas se movilizan dentro de Estados Unidos. En los días previos y posteriores al 27 de noviembre, aeropuertos, carreteras y ferries se llenan de pasajeros. Frente a este panorama, muchos se preguntan cómo estará el clima en los próximos días y si algunos vuelos podrían presentar demoras y cancelaciones.

Cómo estará el clima en EE.UU. en la semana de Thanksgiving 2025

The Weather Channel publicó un reporte con las condiciones climáticas que se esperan para la semana del lunes 24 al domingo 30 de noviembre. La cadena estadounidense explicó que en varias partes del país habrá tormentas, lluvias y nevadas que podrían afectar las operaciones en algunos aeropuertos.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) confirmó que habrá tormentas y lluvias desde el lunes; serán intensas desde Texas hasta Mississippi (Facebook/U.S. National Weather Service)

Newsweek señaló que esta información podría cambiar de un día para otro, así que le recomendó a los viajeros consultar el estado del clima diariamente. De esta forma, evitarán sorpresas relacionadas con retrasos y cancelaciones de vuelos.

A inicios del mes de noviembre, los almanaques adelantaron sus pronósticos del clima para el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. The Old Farmer’s Almanac predijo que Thanksgiving tendrá climas variables, según el estado en el que se celebre. Por ejemplo, al Este habrá días soleados, mientras que el Oeste podría tener precipitaciones y el Norte tiene probabilidad de nevadas.

Por su parte, el almanaque de los agricultores señaló que estados como Nueva York, Nueva Jersey, Washington D.C., Texas y Massachusetts tendrían ligeras nevadas para el Día de Acción de Gracias. Mientras que en el caso de Virginia, Carolina del Norte y Florida habría condiciones favorables en el clima y ligeras lluvias.

Aeropuertos que podrían tener complicaciones en Día de Acción de Gracias

De acuerdo con The Weather Channel y la información meteorológica obtenida el 24 de noviembre, las zonas más afectadas por el clima en los próximos días serán las siguientes:

25 de noviembre

Los vuelos en la Costa Este podrían presentar retrasos el martes en la mañana por la niebla, la cual podría llegar hasta el Medio Oeste. Se prevé que las lluvias se extenderán desde el Medio Oeste y el Sureste hacia la Costa Este.

También podría haber precipitaciones en partes de Washington, Oregon, Idaho y Montana. Existe probabilidad de tormentas eléctricas en el Sureste del país.

Aeropuertos afectados: Atlanta, Chicago, Seattle, Minneapolis, Washington D.C., Ciudad de Nueva York y Filadelfia.

El NWS explicó que un patrón de viento frío podría provocar fuertes nevadas en la región de los Grandes Lagos, como sucedió hace dos semanas (Facebook/U.S. National Weather Service)

26 de noviembre

El miércoles podrían reportarse retrasos en los aeropuertos ubicados en el Noreste de Estados Unidos por las lluvias, las cuales serían particularmente intensas en Washington y Oregon. A su vez, se esperan fuertes nevadas desde el área occidental de los Grandes Lagos hasta el oriente de la misma región.

Aeropuertos afectados: Seattle, Washington D.C., Boston, Ciudad de Nueva York y Filadelfia.

27 de noviembre (Thanksgiving)

Las nevadas continuarán en el área de los Grandes Lagos durante el Día de Acción de Gracias. También podría caer nieve al norte de las Montañas Rocosas y en las Altas Llanuras, cerca de Montana. Se prevén lluvias en el Pacífico Norte y vientos fuertes en el oeste de Oregon y Washington.

Aeropuertos afectados: Seattle.

28 de noviembre

El viernes seguirán presentes las nevadas en la zona de los Grandes Lagos, sobre todo en el este y al norte. La nieve también llegaría a Montana y se extendería desde las Dakotas hasta el valle de Missouri. Incluso podría alcanzar el norte del Medio Oeste.

El pronóstico indica la presencia de lluvias y tormentas eléctricas desde Kansas y el sur de Missouri, hasta Texas y Louisiana.

Aeropuertos afectados: Kansas City, Dallas y Houston.

El centro de EE.UU. podría experimentar temperaturas más frías de lo normal durante la semana de Acción de Gracias, según el NWS (Facebook/U.S. National Weather Service)

29 de noviembre

Nieve, aguanieve y lluvias se producirían en algunas partes del Valle de Mississippi y de los Grandes Lagos. Se prevé que caerá una nevada leve en las Montañas Rocosas. Además, las lluvias y tormentas eléctricas podrían causar retrasos en los aeropuertos ubicados desde Texas y Oklahoma hasta Mississippi.

The Weather Channel informó que el pronóstico para el fin de semana aún es incierto, por lo que se recomienda volver a consultarlo en los próximos días.

Aeropuertos afectados: Dallas, Houston, Kansas City, Chicago y Detroit.

30 de noviembre

En el centro del país podría haber nieve y tormentas eléctricas, mientras que las lluvias se precipitarían sobre las regiones del Suroeste y en la Costa Este. También podría nevar al norte de Nueva Inglaterra.

Hasta el momento, no se sabe si las condiciones meteorológicas del domingo tendrían la capacidad de provocar complicaciones en los vuelos de Estados Unidos.