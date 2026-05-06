Nuevas viviendas asequibles en Nueva York: el edificio de oficinas que Hochul convertirá en 129 departamentos

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció este martes el inicio de una serie de obras en el edificio Gateway Apartments de la ciudad de Rochester. El proyecto cuenta con un presupuesto de 72,3 millones de dólares y consiste en transformar una estructura de oficinas de siete pisos en un complejo de 129 departamentos asequibles.

Kathy Hochul impulsa en Rochester la conversión de oficinas vacías en viviendas asequibles

El edificio en cuestión, inaugurado en 1905, lleva sin ocupantes desde hace aproximadamente dos décadas, según detalla el comunicado publicado por la oficina de la gobernadora. Esta iniciativa forma parte de una estrategia de vivienda de cinco años que dispone de US$25.000 millones para la creación o el rescate de 100 mil inmuebles en el estado de Nueva York.

El proceso de transformación se realizará bajo el marco de la Ley de Vivienda para Vecinos con Dignidad (Honda, por sus siglas en inglés). Esta legislación permite modificar propiedades de comercio en desuso para ofrecerle un techo a la población más necesitada.

Primer proyecto bajo la ley Honda fuera de NYC: así es la reconversión en Rochester

Gateway Apartments representa el primer caso de transformación de oficinas en residencias que inicia obras fuera de la ciudad de Nueva York desde la aprobación de dicha ley. La gobernadora Hochul se refirió a las obras y comentó: “Esto demostrará lo que es posible hacer cuando reinventamos edificios vacíos como viviendas de alta calidad y energéticamente eficientes para los ciudadanos”.

Dónde queda el Gateway Apartments de Rochester, Nueva York

La ubicación del edificio se encuentra en el distrito central de negocios de Rochester. Según detalló el comunicado oficial del proyecto, esta zona facilita el acceso al transporte público, así como a sitios de comercio, salud, educación y recreación.

Hochul impulsa esta transformación en el marco de la Ley de Vivienda para Vecinos con Dignidad de Nueva York Instagram @govkathyhochul

El complejo renovado dispondrá de una combinación de estudios y departamentos de una y dos habitaciones. “Esta innovadora transformación de oficinas en viviendas modificará una propiedad vacía en viviendas asequibles muy necesarias en el centro de Rochester, lo que fortalecerá a la comunidad”, destacó la gobernadora.

Cómo se financia el proyecto de US$72 millones de Hochul para vivienda asequible en Nueva York

La estructura de financiamiento del proyecto involucra la participación de diversos organismos y asociaciones. El programa federal de crédito fiscal por bajos ingresos genera US$25 millones de dólares en capital; el programa de vivienda para ingresos medios aporta US$18,5 millones; y el programa de crédito fiscal del estado añade otros US$13,6 millones.

Finalmente, el esquema se completa con una hipoteca de US$4,1 millones y US$850 mil procedentes del fondo de inversión comunitaria. El proyecto recibirá además US$3,4 millones del fondo de la iniciativa de energía limpia. La entidad Empire State Development entrega US$2 millones a través del programa Restore New York; mientras que la ciudad de Rochester contribuye con US$850 mil mediante el programa HOME.

De dónde proviene el dinero que se empleará para transformar este viejo edificio de oficinas en Nueva York Instagram @govkathyhochul

Por otro lado, el presupuesto para el año fiscal 2027 incluye la suma de US$250 millones en capital para acelerar la construcción de miles de viviendas en todo el estado de Nueva York. El alcalde de Rochester, Malik Evans, destacó: “Esta inversión refleja nuestro compromiso de crear una ciudad más vibrante, conectada e inclusiva para todos”.