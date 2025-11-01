Las predicciones sobre cómo estará el tiempo el Día de Acción de Gracias en 2025, según los almanaques

El Día de Acción de Gracias o Thanksgiving es una de las celebraciones más importantes en Estados Unidos, donde las familias acostumbran reunirse con sus seres queridos para una gran cena en la que comparten el pavo y otros platillos típicos de la temporada. Debido a la gran cantidad de viajes que se registran al interior del país, los almanaques dieron a conocer cuál será el clima del próximo 27 de noviembre.

Pronóstico del clima para el Día de Acción de Gracias 2025

El pronóstico general para la semana del Día de Acción de Gracias en EE.UU. presenta un clima heterogéneo, según la región del país. El Este tendrá días soleados, mientras que el Oeste presentará precipitaciones, y existe probabilidad de nevadas al Norte, de acuerdo con The Old Farmer’s Almanac.

Algunas regiones de Estados Unidos registrarán lluvias y nevadas durante la semana del Thanksgiving (Archivo) Unsplash

Pronósticos generales del Almanaque del Viejo Granjero

Región Noroeste

Se pronostican bajas temperaturas, copos de nieve al norte, y al sur un clima fresco y soleado.

Corredor atlántico

La temperatura estará fresca, el cielo despejado y el clima seco. Las condiciones en carreteras serán agradables y no se pronostica lluvia ni nieve.

Apalaches

El clima estará soleado, aunque un poco hacia el norte el clima será más frío de lo habitual. El sur se mantendrá templado y se espera un cielo despejado.

Sureste

Será una semana fresca, y de clima templado para el Día de Acción de Gracias, con cielos despejados y soleados.

Florida

El Thanksgiving tendrá el clima perfecto para celebrar al aire libre. La temperatura será templada y agradable, con mucho sol y sin lluvia.

Lagos inferiores

La semana será cálida, con días soleados, sin nieve ni lluvia.

EE.UU. presentará climas diversos en el Día de Acción de Gracias; al Este días soleados, al Oeste lluvias y en el Norte probabilidad de nevadas (Archivo) Canva

Valle de Ohio

El clima será frío, con probabilidad de lluvias moderadas.

Sur profundo

Clima más cálido de lo habitual, y días soleados.

Alto Medio Oeste

Temperaturas suaves con pronóstico de nevadas ocasionales.

Texas-Oklahoma

Semana cálida, seca y soleada con probabilidad de lluvia en zonas del sur.

Altas llanuras

Aire frío con cielos secos y despejados.

Intermontano

Bajas temperaturas con probabilidad de lluvia y nieve.

Desierto del suroeste

Clima cálido, mayormente seco, pero con probabilidad de lluvias.

Noroeste del Pacífico

Lluvias intensas y temperaturas más frías de lo normal.

Pacífico Suroeste

Frío y chubascos durante toda la semana.

Pronóstico del clima para el 27 de noviembre en EE.UU. por estado

El jueves 27 de noviembre se celebrará el Día de Acción de Gracias en EE.UU. y el pronóstico del clima, según el Farmer’s Almanac, dicta lo siguiente:

Para Nueva York, Vermont, Nuevo Hampshire, Maine, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Pensilvania, Nueva Jersey, Delaware, Maryland, Washington D. C.: inestable con ligera nevada, luego despejado.

En algunas regiones de EE.UU. habrá ligeras nevadas durante el Día de Acción de Gracias (Archivo) "Anastasiya Kargapolova " - Freepik

En Ohio, Michigan, Indiana, Kentucky, Illinois, Wisconsin: nieve ligera en los Grandes Lagos y el Valle de Ohio, luego cielos despejados.

Para Tennessee, Virginia, Virginia Occidental, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia, Alabama, Misisipi, Florida: buen tiempo, luego lluvia y luego despeje a tiempo para el Día de Acción de Gracias.

En Misuri, Iowa, Minnesota, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Nebraska, Kansas, Colorado, Wyoming, Montana: nevadas ligeras.

Para Arkansas, Luisiana, Oklahoma, Texas, Nuevo México: clima inestable con nevadas ligeras. En Washington, Oregón, Idaho: clima inestable y lluvioso. Finalmente, para California, Nevada, Utah, Arizona: clima problemático, con nevadas y frío.

Más de 80 millones de estadounidenses viajan en el Día de Acción de Gracias

La Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA, por sus siglas en inglés) calcula que este 2025, alrededor de 79.9 millones de viajeros tomarán las carreteras del país norteamericano para viajar un promedio de 50 millas (más de 80 kilómetros).

Estadounidenses viajan en automóvil, avión y crucero, para celebrar el Día de Acción de Gracias (Archivo) Freepik

Esto debido a que el Día de Acción de Gracias es la festividad con mayor número de viajeros que se transportan a través de automóviles, aviones e incluso cruceros, según News Room AAA.