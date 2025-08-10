Chicago: cómo acceder al nuevo pase ‘foodie’ para comer pizza por U$S15
Brinda descuentos en más de 25 pizzerías de la ciudad, incluso ofertas 2x1 y rebanadas gratis
Para todos los amantes de la pizza, ahora existe una nueva forma de recorrer Chicago a través de sus mejores locales. Con un pase que cuesta solo 15 dólares, los usuarios podrán acceder a descuentos, ofertas 2x1 y hasta porciones gratis.
Qué es el Chicago Pizza Pass 2025
La iniciativa de Choose Chicago es una colaboración con más de 25 pizzerías locales, con lo que invita a explorar la ciudad a través de uno de los platillos más famosos del estado y que le ha dado fama mundial.
El “Pizza Pass” permite a los usuarios degustar las pizzas más famosas de Chicago, desde las de masa gruesa (deep dish) hasta las de estilo taberna. Jordan Engerman, vicepresidente de Alianzas de Choose Chicago, afirmó a Vive USA que este es uno de los mejores métodos para “conocer la ciudad mientras se busca la rebanada perfecta o se regresa a lo clásico”.
Por solo 15 dólares, los interesados pueden inscribirse en el “Pizza Pass” a través del sitio oficial y acceder a una plataforma especial sin necesidad de descargar una aplicación móvil. El pase otorga acceso a 27 pizzerías distribuidas en 16 barrios de Chicago.
Además, los miembros recibirán ofertas y promociones exclusivas, como descuentos, 2x1 y porciones gratuitas. Es importante tener en cuenta que el pase no es acumulable con otras ofertas y solo aplica una vez por restaurante.
Premios al usar el Pizza Pass de Chicago
Además de desbloquear ofertas especiales, el Chicago Pizza Pass permite a los usuarios ganar premios y participar en dinámicas especiales. La iniciativa, según Choose Chicago, también da la oportunidad de votar por la pizzería que más les haya gustado, fomentando la interacción y el descubrimiento de nuevos locales.
Entre los premios y sorteos del pase se encuentran:
- Visitar cinco pizzerías diferentes antes del 30 de septiembre de 2025 para entrar en el sorteo de una fiesta de pizza para 20 personas
- Visitar diez o más pizzerías antes del 31 de diciembre de 2025, para poder ganar una escapada de fin de semana a Chicago con hotel, tarjeta de regalo para pizza
Los locales son libres de elegir por los comensales, por lo que cualquiera puede cubrir los requisitos para participar en los premios.
Cómo funciona el Pizza Pass
Para formar parte del Chicago Pizza Pas hay que seguir tres sencillos pasos que se pueden realizar desde un smartphone:
- Obtener el pase: inscribirse a través de la página de Choose Chicago y pagar los 15 dólares. Se debe completar un formulario con información personal y bancaria, para completar este paso.
- Se recibirá el Pizza Pass por SMS y correo electrónico. El pase estará listo para utilizarse desde el primer momento, ya que no se requieren instalar aplicaciones. Se puede anclar en la pantalla de inicio del smartphone para acceder más fácilmente.
- Para canjear los descuentos y promociones, basta con ir a uno de los 27 locales participantes y presentarlo al cajero o miembro del personal de la pizzería para hacerlo válido.
Cuáles son las pizzerías que forman parte del Chicago Pizza Pass
En total, son 27 establecimientos emblemáticos de toda la ciudad de Chicago que participan del Pizza Pass. Este es el listado de los restaurantes:
- Bartoli’s Pizzeria
- Candlelite Chicago Lincoln Park
- Chicago’s Pizza
- Connie’s Pizza
- Frasca Pizzeria + Wine Bar
- Gino’s East
- Giordano’s Pizza
- Home Run Inn Garfield Ridge
- Home Run Inn Beverly
- Home Run Inn Pizza Little Village
- Labriola Ristorante
- Lou Malnati’s Pizzeria South Loop
- Lou Malnati’s Pizzeria West Loop
- Nancy’s Pizzeria
- Pizano’s Pizza and Pasta Gold Coast
- Pizano’s Pizza and PastaSouth Loop
- Pizza Matta
- Pizzeria Ora
- Prince St. Pizza
- Professor Pizza
- Robert’s Pizza and Dough Company
- Roots
- Williams Inn Pizza & Sports Bar
