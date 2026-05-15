LA NACION

Clima en Aurora, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 16 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Clima en Aurora, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
Clima en Aurora, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semanaImagen generada con IA

El pronóstico del tiempo para Aurora, Illinois, indica que el sábado 16 de mayo la temperatura rondará entre 58 y 84 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probables chubascos y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 65%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Sursuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probables chubascos y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Aurora

  • Velocidad y dirección del viento: 5 a 10 mph, Sursuroeste
  • Probabilidad de precipitación: 65%
  • Pronóstico: probables chubascos y tormentas eléctricas

El pronóstico para el fin de semana en Aurora, Illinois

El sábado 16 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 65%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 50%.

El domingo 17 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 51%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 54%.
LA NACION
Más leídas
  1. Murió la actriz y cantante Claudine Longet, protagonista de un juicio que escandalizó a Hollywood
    1

    Murió la actriz y cantante Claudine Longet, protagonista del juicio que escandalizó a Hollywood en los 70

  2. Estalló Real Madrid: estruendosos silbidos para Vinícius y Mbappé y una pancarta contra el presidente
    2

    Real Madrid le ganó a Real Oviedo en un clima hostil: abucheos a sus estrellas y conflictos con el presidente Florentino Pérez

  3. El traslado de la Tesla Cybertruck del diputado libertario a Jujuy costaría más de $5 millones
    3

    El traslado de la Tesla Cybertruck del diputado libertario a Jujuy costaría más de $5 millones

  4. Trump fue adulador, Xi se mostró inflexible. La diferencia habló por sí sola
    4

    Trump fue adulador, Xi se mostró inflexible. La diferencia habló por sí sola