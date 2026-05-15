Clima en Aurora, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Aurora, Illinois, indica que el sábado 16 de mayo la temperatura rondará entre 58 y 84 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probables chubascos y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 65%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Sursuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probables chubascos y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Aurora



Velocidad y dirección del viento : 5 a 10 mph, Sursuroeste

: 5 a 10 mph, Sursuroeste Probabilidad de precipitación : 65%

: 65% Pronóstico: probables chubascos y tormentas eléctricas

El pronóstico para el fin de semana en Aurora, Illinois

El sábado 16 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 65%.

: 65%. A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 50%.

El domingo 17 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación : 51%.

: 51%. A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 54%.