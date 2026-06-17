Clima en Aurora, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 17 de junio

El pronóstico del tiempo para Aurora, Illinois, indica que el miércoles 17 de junio la temperatura rondará entre 59 y 74 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 96%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 20 mph. La dirección será Sursureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Aurora



Velocidad y dirección del viento : 5 a 20 mph, Sursureste

: 5 a 20 mph, Sursureste Probabilidad de precipitación : 96%

: 96% Pronóstico: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Aurora, Illinois

El miércoles 17 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 20 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 96%.

: 96%. A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 63%.

El jueves 18 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 15%.

: 15%. A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 3%.

Juneteenth 19 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 7%.

: 7%. A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 8%.

El sábado 20 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 17%.

: 17%. A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 36%.

El domingo 21 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 43%.

: 43%. A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 52%.

El lunes 22 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 35%.

: 35%. A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 17%.

El martes 23 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 6%.

: 6%. A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.