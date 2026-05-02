Clima en Aurora, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 2 de mayo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 2 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Aurora, Illinois, indica que el sábado 2 de mayo la temperatura rondará entre 41 y 63 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: heladas aisladas y luego soleado.
La probabilidad de precipitación de 3%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Nornoroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: heladas aisladas y luego soleado.
El tiempo en la noche en Aurora
- Velocidad y dirección del viento: 5 a 10 mph, Nornoroeste
- Probabilidad de precipitación: 3%
- Pronóstico: heladas aisladas y luego soleado
El pronóstico para los próximos días en Aurora, Illinois
El sábado 2 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: heladas aisladas y luego soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
- A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.
El domingo 3 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 20%.
- A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 34%.
El lunes 4 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 25%.
- A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 23%.
El martes 5 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 48%.
- A la noche, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 54%.
El miércoles 6 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 33%.
- A la noche, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 19%.
El jueves 7 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 20%.
- A la noche, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 20%.
El viernes 8 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 11%.
- A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 11%.
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