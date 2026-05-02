Clima en Aurora, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 2 de mayo

El pronóstico del tiempo para Aurora, Illinois, indica que el sábado 2 de mayo la temperatura rondará entre 41 y 63 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: heladas aisladas y luego soleado.

La probabilidad de precipitación de 3%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Nornoroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: heladas aisladas y luego soleado.

El tiempo en la noche en Aurora



Velocidad y dirección del viento : 5 a 10 mph, Nornoroeste

: 5 a 10 mph, Nornoroeste Probabilidad de precipitación : 3%

: 3% Pronóstico: heladas aisladas y luego soleado

El pronóstico para los próximos días en Aurora, Illinois

El sábado 2 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: heladas aisladas y luego soleado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.

El domingo 3 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 20%.

: 20%. A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 34%.

El lunes 4 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 25%.

: 25%. A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 23%.

El martes 5 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 48%.

: 48%. A la noche, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 54%.

El miércoles 6 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 33%.

: 33%. A la noche, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 19%.

El jueves 7 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 20%.

: 20%. A la noche, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 20%.

El viernes 8 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 11%.

: 11%. A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 11%.