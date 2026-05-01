J.B. Pritzker, gobernador de Illinois: “Donde hay violencia e injusticia, nosotros traeremos paz y humanidad”

J.B. Pritzker, gobernador de Illinois, reafirmó su postura frente a los desafíos de seguridad pública en Estados Unidos con un mensaje en su cuenta de X. El demócrata aseguró que su administración prioriza la dignidad de las personas frente a cualquier estrategia de intervención policial.

Pritzker se pronunció en Illinois

Según su publicación, el compromiso radica en sustituir los entornos de conflicto por espacios donde prevalezca el bienestar común. “Gracias. A los vecinos, dueños de negocios, maestros, trabajadores de la salud y otros que pacíficamente hicieron oír y ver su presencia con silbatos, teléfonos y más para apoyar. Donde hay violencia e injusticia, nosotros aquí en Illinois traeremos paz y humanidad", escribió el funcionario en su cuenta.

La publicación que hizo JB Pritzker en redes sociales @GovPritzker

Origen del conflicto en Illinois: Operación Midway Blitz

La reacción de Pritzker se da en el marco de la publicación de un informe que documenta los resultados de una investigación reciente sobre el despliegue federal denominado Operación Midway Blitz, un operativo federal llevado a cabo por la administración Donald Trump entre septiembre y diciembre del año pasado.

En ese momento, el gobernador creó la Comisión de Rendición de Cuentas de Illinois, liderada por el juez federal jubilado Rubén Castillo, para llevar un registro público de las acciones del gobierno federal. Así, diferentes grupos se presentaron para dar sus testimonios sobre las acciones del Gobierno Federal.

Los puntos clave del informe revelado este jueves 30 de abril, según Reuters, fueron:

Se recomienda que fiscales locales y agencias federales investiguen a agentes federales por conducta indebida.

Se registró un patrón de “fuerza injustificada y excesiva” y el uso indiscriminado de agentes químicos contra manifestantes en vecindarios de Chicago y Broadview.

y el uso indiscriminado de agentes químicos contra manifestantes en vecindarios de Chicago y Broadview. Hubo casos como el de Marimar Martinez, una ciudadana estadounidense y maestra que recibió disparos de un agente de la Patrulla Fronteriza, y el de Silverio Villegas Gonzales, un inmigrante mexicano que murió tras ser baleado por un agente durante la operación

Castillo calificó las acciones de la Patrulla Fronteriza como las de una “pandilla” enviada por la Casa Blanca.

El panel concluyó que la presión por obtener resultados inmediatos habría derivado en fallas operativas que pusieron en riesgo la integridad de la población civil.

Activistas se enfrentan a la policía federal durante una protesta frente a un centro de procesamiento de inmigración el 12 de septiembre de 2025 SCOTT OLSON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Qué pasó durante la Operación Midway Blitz en Illinois

Según las conclusiones del informe, los agentes federales habrían operado con un margen amplio de actuación y con limitados mecanismos de supervisión. “Se trataba de cumplir con una cuota diaria de arrestos”, afirmó Jim Durkin, citado en los reportes, ex representante estatal y líder de la minoría en la Cámara de Representantes de Illinois.

Manifestantes protestaban en septiembre de 2025 contra el aumento de las redadas migratorias de la administración Trump en la zona, conocida como "Operación Midway Blitz" SCOTT OLSON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Por su parte, una portavoz de la Casa Blanca criticó la publicación y vinculó las leyes de santuario de Illinois con crímenes violentos recientes. “Si J.B. Pritzker dedicara tanto tiempo y energía a abordar la delincuencia y a apoyar el arresto de inmigrantes ilegales con antecedentes penales, en lugar de brindarles refugio, los residentes de Illinois estarían mucho más seguros”, declaró Abigail Jackson, portavoz de la Casa Blanca, en respuesta.