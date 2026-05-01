Actualizaciones de SNAP en Chicago desde mayo 2026: las vías legales para no perder el beneficio

El Departamento de Servicios Humanos de Illinois (IDHS, por sus siglas en inglés) alertó que desde este viernes 1° de mayo, miles de beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) en Chicago y todo el estado podrían dejar de recibir sus vales para alimentos. La implementación de la ley One Big Beautiful Bill Act, que hace más estrictas las reglas de elegibilidad, cambió las condiciones.

Nuevas condiciones para los beneficiarios de SNAP en Chicago

Según reportes de ABC 7 Chicago, para no perder el beneficio, los adultos que sean considerados “aptos” deben cumplir con una carga horaria mensual, tal como exige la normativa.

Miles de Illinois se ven obligados a cumplir con nuevos requisitos laborales para no perder el acceso a SNAP Oficina del Gobernador de Illinois

De acuerdo con el comunicado del IDHS, los beneficiarios con edades de 18 a 64 años tienen que mostrar una actividad constante para mantener el subsidio. Las autoridades del estado advirtieron que las medidas federales impactan especialmente a los sectores más vulnerables.

Las condiciones fundamentales de las nuevas medidas son:

Carga horaria : requiere completar un mínimo de 80 horas al mes de trabajo, voluntariado o actividades aprobadas .

: requiere completar un mínimo de de . Capacitación : se permite la participación en programas de educación o entrenamiento laboral que cuenten con el reconocimiento estatal.

: se permite la participación en que cuenten con el reconocimiento estatal. Población afectada: la regla se aplica a los adultos que no tienen hijos menores de 14 años a su cargo.

Vías legales para pedir exenciones y no perder el SNAP en Illinois

Si determinados grupos entregan la documentación apropiada en las oficinas estatales de Illinois, pueden prevenir la pérdida del beneficio. Las autoridades aconsejan comprobar el estado personal para asegurarse de si se es elegible para una exención, según información difundida por ABC 7 Chicago.

Algunos de los casos más relevantes son:

Mujeres embarazadas .

. Adultos que tienen el deber de cuidar a niños menores de 14 años .

que tienen el deber de . Personas con limitaciones médicas o circunstancias especiales debidamente certificadas.

El estado también pidió a los beneficiarios actualizar su información personal para evitar interrupciones en los pagos.

Preocupación en supermercados y bancos de alimentos de Illinois por los cambios en SNAP

Comercios locales y organizaciones comunitarias anticipan un aumento en la demanda de asistencia alimentaria tras la entrada en vigor de las nuevas reglas. Algunos supermercados del área de Chicago indicaron que una gran parte de su clientela depende de los beneficios del programa, de acuerdo con Chicago Tribune.

Por su parte, el Greater Chicago Food Depository, principal banco de alimentos del estado, advirtió en varias ocasiones que el sistema de ayuda alimentaria no puede reemplazar el alcance del programa federal. Los bancos de alimentos ya se preparan para un incremento en la demanda en comedores y despensas comunitarias.

Comercios locales y organizaciones comunitarias anticipan un aumento en la demanda de asistencia alimentaria por las pérdidas de los beneficiarios del SNAP

Cómo mantener la elegibilidad del programa SNAP en Illinois

Para evitar la pérdida del beneficio, las autoridades recomiendan a los usuarios que cumplan con los siguientes ítems:

Actualización de datos : informar al IDHS cualquier cambio en el empleo o en la composición del hogar.

: informar al IDHS cualquier cambio en el empleo o en la composición del hogar. Certificación de horas : registrar formalmente las actividades laborales, educativas o de voluntariado realizadas cada mes.

: registrar formalmente las actividades laborales, educativas o de voluntariado realizadas cada mes. Consulta de estatus: revisar notificaciones oficiales y completar los procesos de recertificación cuando sean requeridos.

Cabe destacar que el IDHS recordó que los beneficiarios deben completar procesos de recertificación periódicos y cumplir con los nuevos requisitos establecidos para continuar dentro del programa.