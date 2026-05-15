Clima en Joliet, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Joliet, Illinois, indica que el sábado 16 de mayo la temperatura rondará entre 59 y 84 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: ligera probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 24%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 15 mph. La dirección será Oestesuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: ligera probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Joliet



Velocidad y dirección del viento : 5 a 15 mph, Oestesuroeste

: 5 a 15 mph, Oestesuroeste Probabilidad de precipitación : 24%

: 24% Pronóstico: ligera probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas

El pronóstico para el fin de semana en Joliet, Illinois

El sábado 16 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 24%.

: 24%. A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 32%.

El domingo 17 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación : 49%.

: 49%. A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 30%.