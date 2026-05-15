Clima en Joliet, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 16 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Joliet, Illinois, indica que el sábado 16 de mayo la temperatura rondará entre 59 y 84 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: ligera probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 24%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 15 mph. La dirección será Oestesuroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: ligera probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en Joliet
- Velocidad y dirección del viento: 5 a 15 mph, Oestesuroeste
- Probabilidad de precipitación: 24%
- Pronóstico: ligera probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas
El pronóstico para el fin de semana en Joliet, Illinois
El sábado 16 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 24%.
- A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 32%.
El domingo 17 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 49%.
- A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 30%.
LA NACION
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