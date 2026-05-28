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Clima en Joliet, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 28 de mayo

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 28 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Joliet, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 28 de mayo
Clima en Joliet, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 28 de mayo Imagen generada con IA

El pronóstico del tiempo para Joliet, Illinois, indica que el jueves 28 de mayo la temperatura rondará entre 53 y 77 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 10 a 15 mph. La dirección será Noreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Joliet

  • Velocidad y dirección del viento: 10 a 15 mph, Noreste
  • Probabilidad de precipitación: 0%
  • Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Joliet, Illinois

El jueves 28 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El viernes 29 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El sábado 30 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.

El domingo 31 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El lunes 1 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 8%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El martes 2 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El miércoles 3 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
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