Clima en Joliet, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 28 de mayo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 28 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Joliet, Illinois, indica que el jueves 28 de mayo la temperatura rondará entre 53 y 77 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.
El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.
Se espera que la velocidad del viento sea de 10 a 15 mph. La dirección será Noreste.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.
El tiempo en la noche en Joliet
- Velocidad y dirección del viento: 10 a 15 mph, Noreste
- Probabilidad de precipitación: 0%
- Pronóstico: soleado
El pronóstico para los próximos días en Joliet, Illinois
El jueves 28 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El viernes 29 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El sábado 30 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.
El domingo 31 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El lunes 1 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 8%.
- A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 3%.
El martes 2 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
- A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 3%.
El miércoles 3 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
- A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
LA NACION
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