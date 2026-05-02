Clima en Rockford, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 2 de mayo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 2 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Rockford, Illinois, indica que el sábado 2 de mayo la temperatura rondará entre 42 y 56 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: heladas generalizadas y luego mayormente soleado.
El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.
Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 10 mph. La dirección será Noroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: heladas generalizadas y luego mayormente soleado.
El tiempo en la noche en Rockford
- Velocidad y dirección del viento: 0 a 10 mph, Noroeste
- Probabilidad de precipitación: 0%
- Pronóstico: heladas generalizadas y luego mayormente soleado
El pronóstico para los próximos días en Rockford, Illinois
El sábado 2 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: heladas generalizadas y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.
El domingo 3 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 11%.
- A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 23%.
El lunes 4 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 20%.
- A la noche, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 20%.
El martes 5 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 34%.
- A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 42%.
El miércoles 6 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 17%.
- A la noche, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 23%.
El jueves 7 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 12%.
- A la noche, se espera una temperatura de 38 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 20%.
El viernes 8 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 11%.
- A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 11%.
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