Comida gratis en Illinois: ¿dónde repartirán alimentos sin costo en noviembre 2025?

Debido a la falta de pagos del programa de ayuda alimentaria SNAP por el cierre del gobierno en Estados Unidos, diversas organizaciones y bancos de alimentos en Illinois ofrecerán despensas y productos frescos de manera gratuita durante noviembre, con el objetivo de apoyar a las familias más afectadas.

Dónde se repartirán alimentos gratis en Illinois en noviembre

El Departamento de Servicios Humanos de Illinois (IDHS, por sus siglas en inglés) informó que existen siete bancos de alimentos y tres conexiones alimentarias disponibles en el estado, donde los residentes pueden acudir en caso de necesitar asistencia.

Entrega de despensas en Acción de Gracias en Illinoois (FB CentralILFoodbank)

Central Illinois Foodbank

Atiende a los condados de Adams, Bond, Brown, Cass, Christian, Effingham, Fayette, Greene, Jefferson, Logan, Macon, Macoupin, Marion, Menard, Montgomery, Morgan, Pike, Sangamon, Schuyler, Scott y Shelby.Su sede se encuentra en 1937 E. Cook St., Springfield, IL. Durante el Día de Acción de Gracias, entregarán alimentos sin necesidad de registro previo ni identificación. La línea de acceso comenzará en McCreery Ave. y Edwards St., y el reparto iniciará a las 12.00 hs hasta agotar existencias.

Banco de Alimentos del Este de Illinois

Cubre los condados de Champaign, Clark, Clay, Coles, Crawford, Cumberland, DeWitt, Douglas, Edgar, Ford, Iroquois, Jasper, Livingston, McLean, Moultrie, Piatt, Vermilion y Woodford.Durante los días 4, 11, 14 y 18 de noviembre, organizará jornadas de voluntariado para empaquetar y distribuir despensas en las comunidades. La sede se ubica en 2405 N. Shore Dr., Urbana, IL 61802.

Depósito de Alimentos del Gran Chicago

Brinda servicio exclusivamente en el condado de Cook. Ante la suspensión del SNAP, realizará entregas gratuitas todos los sábados de noviembre, comenzando el 1° de noviembre, en las siguientes sedes:

Mercado Libre y Libre de Impuestos , 14200 S. Martin Luther King Dr., Dolton, IL

, 14200 S. Martin Luther King Dr., Dolton, IL Gracia y Paz , 1856 N. LeClaire Ave., Chicago, IL

, 1856 N. LeClaire Ave., Chicago, IL Harmony Community Cares , 1908 S. Millard Ave., Chicago, IL

, 1908 S. Millard Ave., Chicago, IL Iglesia de Santa Sabina, 1210 W. 78th Place, Chicago, ILTodas las distribuciones comenzarán a las 10.00 hs.

Banco de Alimentos del Norte de Illinois

Asiste a los condados de Boone, DeKalb, DuPage, Grundy, Kane, Kankakee, Kendall, Lake, McHenry, Ogle, Stephenson, Will y Winnebago.El sábado 1° de noviembre, realizará su mercado móvil en tres ubicaciones:

Fellowship Bible Church , 1343 E. 2260 Rd., Pembroke Township, IL

, 1343 E. 2260 Rd., Pembroke Township, IL LifeBridge Community Church , 700 W. Liberty St., Wauconda, IL

, 700 W. Liberty St., Wauconda, IL New Hope Fellowship Church, 1501 10th Ave., Rochelle, IL

Cómo encontrar bancos de alimentos en Illinois

El IDHS recomienda utilizar el mapa de Find Food IL, donde se pueden ubicar los puntos de distribución de alimentos gratuitos y las tiendas que aceptan los beneficios de SNAP/LINK o WIC, además de las oficinas del propio departamento.

Lugares donde entregan alimentos gratuitos en Illinois (FB CentralILFoodbank)

También está Bancos de Alimentos de Illinois que brinda un listado alfabético de todos los centros de distribución del Programa de Asistencia Alimentaria de Emergencia (TEFAP, por sus siglas en inglés) de Illinois.

O bien, a través de la página de Feeding Illinois, que es parte de la asociación Feeding America que presta servicios en el estado.

No habrá pago de SNAP en noviembre de 2025

El IDHS señaló que, debido a que continúa el cierre de gobierno de Estados Unidos, el financiamiento para el Programa de Alimentación Suplementario (SNAP, por sus siglas en inglés) está detenido para el mes de noviembre, aunque los recursos de meses previos todavía se pueden usar.

Hay al menos siete bancos de alimentos en Illinois (FB CentralILFoodbank)

No obstante, los programas de CCAP, WIC, Medicaid, Intervención Temprana y TANF no se verán afectados durante el onceavo mes del año, por lo que los beneficios de estos apoyos se emitirán como siempre, y las oficinas estarán abiertas para cualquier duda.