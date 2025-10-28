Buenas noticias en Estados Unidos: el mapa de los estados que sí pagarán SNAP en noviembre 2025

El Departamento de Agricultura (USDA, por sus siglas en inglés) anunció que no se emitirían los pagos del Programa de Asistencia Nutricional Alimentaria (SNAP, por sus siglas en inglés) el 1º de noviembre de 2025, debido a la paralización de fondos federales en medio del cierre del gobierno de Estados Unidos. Pero ciertos estados declararon que sí contarán con el beneficio.

El mapa de los estados de EE.UU. que contarán con SNAP en noviembre

El gobierno de Estados Unidos advirtió que “el pozo se ha secado” en referencia a los fondos federales destinados a SNAP y que, por ello, no se emitirían los cheques el primer día de noviembre “por el momento”. Esta medida, anunciada por el USDA en medio del cierre parcial, afectaría a alrededor de 42 millones de personas que reciben el beneficio. Pero ocho estados sí lo otorgarán el mes entrante.

El mapa de EE.UU. que indica los ocho estados que emitirán beneficios de asistencia nutricional State.gov/Canva

En tanto, la administración de Donald Trump indicó que no destinaría 500 millones de dólares en fondos de contingencia a la preservación del programa nutricional para noviembre.

Mientras tanto, ocho estados anunciaron que continuarán con el beneficio el 1º próximo o tomarán medidas de alivio, en medio del cierre del gobierno, aunque el USDA anticipó que no reembolsaría los fondos estatales que utilice cada territorio en estas circunstancias. Estos son California, Colorado, Nuevo México, Virginia, Nueva York, New Hampshire, Minnesota y Luisiana.

Casi 42 millones de personas están en riesgo de perder SNAP en noviembre (Pexels/RollzInternational)

Uno por uno, los ocho estados que pagarán SNAP en noviembre

Cada gobierno estatal realizó un comunicado sobre el destino de los beneficios SNAP el mes próximo.

California

El gobernador del Estado Dorado, Gavin Newsom, anunció la cooperación de la Guardia Nacional y grupos de voluntarios con el Departamento de Servicios Sociales para repartir comida.

A su vez, advirtió que la administración aceleró la asignación de US$80 millones a bancos de alimentos en el territorio para abordar los recortes en las prestaciones de SNAP en medio del cierre del gobierno.

Colorado

Jared Polis advirtió la repercusión de la paralización de SNAP en 600 mil habitantes y señaló que la administración estatal presentó una solicitud para aprobar un fondo adicional de US$10 millones ante el Comité Conjunto de Presupuesto.

Nuevo México

La gobernadora Michelle Lujan Grisham señaló que el aviso del USDA es “inadmisible”, al paralizar un beneficio que reciben 460 mil personas en el estado. Y agregó: “Estamos acelerando los US$8 millones que asignamos para los bancos de alimentos, aunque eso es solo una fracción de los US$80 a US$90 millones en beneficios mensuales de SNAP”.

Virginia

El gobernador estatal, Glenn Youngkin, declaró el estado de emergencia en el territorio el 23 de octubre, para brindar alivio a los más de 850 mil habitantes que reciben SNAP afectados por el cierre del gobierno.

“La Commonwealth seguirá proporcionando ayuda alimentaria hasta que los demócratas del Congreso prioricen los intereses de los virginianos necesitados por encima de sus políticas“, expresó en el escrito.

Nueva York

La gobernadora Kathy Hochul indicó que pretende destinar US$30 millones para el apoyo de “más de 16 millones de comidas” en el estado.

Alrededor de 42 millones de personas reciben SNAP en Estados Unidos (Unsplash/@Franki Chamaki)

New Hampshire

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de la administración de Kelly Ayotte indicó su colaboración con el banco de alimentos estatal para otorgar los beneficios a miles de familias.

“Ahora, los políticos en Washington deben coordinar sus esfuerzos y reabrir el gobierno federal para que programas cruciales como SNAP y WIC puedan continuar sin interrupciones", expresó la gobernadora.

Minnesota

Tim Walz indicó que SNAP “es la herramienta más eficaz” en el estado para “combatir el hambre y la pobreza”. En medio de las circunstancias, señaló que destinará US$4 millones a bancos de alimentos para aliviar la situación.

Luisiana

El líder estatal, Jeff Landry, firmó una declaración de emergencia para aportar ayuda a los beneficios SNAP en el territorio, el 24 de octubre. “No debemos permitir que nuestros adultos mayores, personas con discapacidad o niños pasen hambre por la incapacidad de los demócratas de Washington D.C. para reabrir el gobierno federal”, puntualizó el gobernador.