Cuál es el lugar de Chicago más seguro para los migrantes que buscan una casa en 2025, según la IA

Jefferson Park es uno de los barrios más seguros de Chicago para los migrantes que buscan una casa en 2025 y que quieren evitar las redadas federales, según la inteligencia artificial (IA). Para el análisis, ChatGPT tuvo en cuenta la estabilidad residencial, el acceso a servicios básicos y la presencia de comunidades consolidadas de extranjeros en diferentes vecindarios de la ciudad más poblada de Illinois.

Cómo es Jefferson Park, un barrio de Chicago con una comunidad latina consolidada

Jefferson Park es un vecindario en el norte de Chicago, con una población aproximada de 34.398 habitantes, de acuerdo con Point2Homes.

De ese total, alrededor del 24,4% de sus residentes se identifican como hispanos o latinos, según American Community Survey.

En cuanto al mercado inmobiliario, el alquiler mensual de una vivienda es de aproximadamente 1345 dólares, según datos de RentCafe.

Esa cifra se encuentra por debajo del promedio nacional de Estados Unidos, que es de US$1520, de acuerdo con Zumper National Rent Report de octubre de 2025.

En tanto, la inteligencia artificial destacó que este barrio cuenta con una variedad de servicios comunitarios, escuelas y transporte público, lo que lo convierte en una opción atractiva para quienes buscan estabilidad y calidad de vida.

Por qué Jefferson Park es un lugar seguro para los migrantes que buscan una casa en Chicago

Según ChatGPT, Jefferson Park ofrece una gran seguridad para extranjeros que quieren vivir en Chicago en 2025, en un contexto marcado por las crecientes redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inlés).

En tanto, la IA enumeró diversos factores que contribuyen a la seguridad de este barrio:

Baja tasa de criminalidad: según el mapa de delitos de Crime Grade , Jefferson Park es más seguro que el 81% de los vecindarios de todo EE.UU. El nivel de delito es de 23,09 por cada 1000 habitantes en un año. La probabilidad de ser víctima de un delito varía según la zona: desde uno en 33 en las áreas del sur hasta uno en 55 en el suroeste.

según el mapa de delitos de , Jefferson Park es más seguro que el 81% de los vecindarios de todo EE.UU. El nivel de delito es de 23,09 por cada 1000 habitantes en un año. La probabilidad de ser víctima de un delito varía según la zona: desde uno en 33 en las áreas del sur hasta uno en 55 en el suroeste. Apoyo comunitario: las organizaciones locales establecieron redes de respuesta rápida para monitorear y documentar cualquier actividad del ICE en la zona. Utilizan mensajes de texto y redes sociales para alertar a los residentes y coordinar acciones de apoyo en caso de ser necesario.

las organizaciones locales establecieron redes de respuesta rápida para monitorear y documentar cualquier actividad del ICE en la zona. Utilizan mensajes de texto y redes sociales para alertar a los residentes y coordinar acciones de apoyo en caso de ser necesario. Estabilidad residencial: con una tasa de pobreza del 6,4%, Jefferson Park ofrece un entorno seguro para quienes buscan una vivienda a largo plazo, según Chicago Data Portal.

Jefferson Park, seguro para migrantes: menos redadas del ICE que en otros barrios de Chicago

Hasta la fecha, no se reportaron redadas o detenciones significativas por parte del ICE en el vecindario de Jefferson Park, de acuerdo al rastreo de información de ChatGPT en medios locales. En contraposición, otras áreas de Chicago sufrieron de manera frecuente las operaciones de los agentes migratorios.

En ese sentido, vecindarios como Little Village, conocido como la “Capital Mexicana del Medio Oeste”, fueron los principales objetivos de los operativos impulsados por la administración Donald Trump.

Estas redadas incrementaron desde septiembre de 2025, tras el lanzamiento de la Operation Midway Blitz, dedicada a capturar a inmigrantes con antecedentes criminales en Illinois. Esto resultó en múltiples arrestos y generó preocupación en la comunidad inmigrante, según detalló AP News.