Cuál es el mejor bar de hotel de EE.UU.: un exclusivo local de Chicago fue nombrado el número 1 del ranking

La experiencia de un hotel va más allá de su ubicación o habitaciones de lujo. Otros servicios como sus bares mejoran la experiencia del huésped al ofrecer un espacio para relajarse y socializar. En Chicago, existe un lugar que ha sido considerado como “el mejor bar” por sus cócteles de lujo y aperitivos artesanales.

Este es el mejor bar de hotel en EE.UU., según USA Today

Doce expertos en el área de hotelería y viajes determinaron que Travelle Lounge, en el hotel The Langham de Chicago, encabece la lista de los mejores bares de hotel en Estados Unidos, presentada por USA Today.

El bar es conocido por su vista panorámica a la ciudad y sus cocteles Instagram/@langhamchicago

“¡Brindemos por una noticia increíble! Travelle ha sido nombrado oficialmente el Mejor Bar de Hotel de EE.UU. por los premios 10Best Readers’ Choice Awards de USA Today. Lo que hace que este honor sea aún más significativo es que lo eligieron ustedes. Estamos aquí para seguir mejorando cada experiencia. ¡Por muchos más brindis juntos!“, escribieron en la cuenta oficial del bar tras conocer su calificación.

La carta de Travelle Lounge está inspirada en el mundo artístico. Sus platillos y bebidas gozan de una destacada presentación visual que acompaña las vistas panorámicas del río de Chicago.

“Relájese en un asiento tapizado en cuero, admire la exhibición de arte digital de nueve metros y contemple el río Chicago y el horizonte mientras disfruta de la selecta carta de cócteles de temporada”, se puede leer en la crítca presentada por USA Today.

The Langham se encuentra en 330 North Wabash Avenue, Chicago, Illinois, 60611. El bar abre de lunes a viernes de 15 a 23 hs y los sábados y domingos de 12 a 23 hs.

Cuánto cuestan los platillos y cocteles en Travelle Lounge

El bar ofrece un menú con cocteles, cerveza, vinos y cena en el salón. Algunos de los tragos más destacados son:

Medianoche en San Juan: mezcal del maguey vida, vermut dollin blanc, limón, cordial de pimiento rojo, chartreuse amarillo. US$20

mezcal del maguey vida, vermut dollin blanc, limón, cordial de pimiento rojo, chartreuse amarillo. Triturador de cráneos Oaxaqueño : mezcal del maguey vida, vermut dollin blanc, limón, cordial de pimiento rojo, chartreuse amarillo. US$24 .

: mezcal del maguey vida, vermut dollin blanc, limón, cordial de pimiento rojo, chartreuse amarillo. . Pluma escarlata: Red Breast 12 años, limón cordial de cerveza negra, licor de café, bitter de chocolate y espuma de Guinness. US$28 .

Red Breast 12 años, limón cordial de cerveza negra, licor de café, bitter de chocolate y espuma de Guinness. . El amante de Londres: Grey Goose, vainilla, fruta de la pasión, lima, crema de pescado, mora, rosa Moët Chandon, perlas de cóctel. US$30.

Con respeto a los platillos, cuenta con diferentes recetas para compartir y también opciones individuales. El precio estándar oscila entre los US$12 y US$60:

Pan Asiago caliente: mantequilla y miel de Nduja. US$12.

mantequilla y miel de Nduja. US$12. Hummus cremoso: pepino, tomates, queso feta y panes calientes. US$18.

pepino, tomates, queso feta y panes calientes. Panzanella Burrata: pimientos baby en juliana, conserva de ajo balsámico, espuma de tomate, tostada de cebollino. US$27.

pimientos baby en juliana, conserva de ajo balsámico, espuma de tomate, tostada de cebollino. Filete con patatas fritas de Nueva York: ragú de setas y alioli de piquillo. US$56.

ragú de setas y alioli de piquillo. Filete mignon de corte central de 9 oz: filet Mignon braseado, panisse de garbanzos, pimiento del piquillo, judías verdes, bordelesa de aceitunas. US$65.