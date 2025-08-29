La cadena de pollo frito con más de 75 años en Chicago que se declara en quiebra y cierra sus restaurantes en Illinois

Harold’s Chicken Shack, la cadena de pollo frito que fue un referente en Chicago desde 1950, enfrenta un desafío al declararse en quiebra. Con 75 años de trayectoria, la marca es reconocida por su receta de pollo frito y su presencia en varios estados de Estados Unidos, pero sus recientes dificultades financieras pusieron en riesgo a tres de sus restaurantes.

Harold’s Chicken Shack en quiebra: tres sucursales afectadas en Chicago

Actualmente, Harold’s Chicken Shack cuenta con 46 sucursales en ocho estados, que incluye Arizona, California, Georgia, Illinois, Indiana, Missouri, Nevada y Texas.

El problema surgió cuando un franquiciado en Illinois tuvo que declararse en quiebra bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos, un mecanismo legal que permite reorganizar sus deudas mientras mantiene la operación de sus locales.

Como consecuencia, tres restaurantes en los suburbios de Chicago podrían verse afectados. Estas sucursales están bajo la gestión del operador De’nsite, y se encuentran en Homewood, South Holland y Olympia Fields.

Según documentos judiciales citados por The U.S. Sun, en la presentación de bancarrota, De’nsite reportó tener activos por un valor de hasta 50.000 dólares y deudas que oscilan entre US$500.000 y US$1 millón.

Harold’s Chicken Shack y la crisis de cadenas de restaurantes en EE.UU.

De’nsite no es el primer franquiciado de Harold’s Chicken en enfrentar dificultades.

En 2020, un restaurante de la cadena en la calle 87 cerró después de que el propietario incrementara el precio del terreno en un 40%.

El año pasado, una sucursal en Nevada cerró su local en North Las Vegas tras declararse en bancarrota.

Un local en Chicago fue cerrado por el Departamento de Ingresos de Illinois en junio de 2024 por problemas fiscales, lo que la convirtió en el cierre más reciente en ese momento.

El año pasado se registraron más de 10 declaraciones de bancarrota de cadenas de restaurantes, y este año la tendencia continúa.

Sticky’s , con sede en Nueva York y conocida por su pollo criado en granja libre de antibióticos y su amplia variedad de salsas, se declaró en bancarrota en 2024 y corre el riesgo de perder todas sus sucursales, según detalló Daily Mail .

, con sede en Nueva York y conocida por su pollo criado en granja libre de antibióticos y su amplia variedad de salsas, se declaró en bancarrota en 2024 y corre el riesgo de perder todas sus sucursales, según detalló . Matador Restaurant Group , franquiciado de Del Taco con locales en Georgia y Alabama, enfrenta dificultades en el marco de la situación general de la marca.

, franquiciado de con locales en Georgia y Alabama, enfrenta dificultades en el marco de la situación general de la marca. On The Border Mexican Grill & Cantina , también se declaró en bancarrota este año y cerró 76 locales en 24 estados.

, también se declaró en bancarrota este año y cerró 76 locales en 24 estados. Hooters atravesó un proceso similar a principios de este año, mientras cerraba restaurantes con una deuda de US$376 millones.

La historia de Harold’s Chicken Shack en 1950

Harold’s Chicken Shack, también conocido como The Fried Chicken King, Harold’s Chicken o Harold’s, fue fundado originalmente por Harold Pierce, originario de Midway, Alabama, quien se mudó Chicago durante la Gran Migración. En sus inicios comenzó con un pequeño restaurante junto a su esposa, Hilda, en la calle 39. El nombre del local era H&H, y se especializaban en dumplings y patas de pollo, según detalló su página oficial.

Harold’s Chicken Shack fue fundado en 1950 en un restaurante en la calle 39 de Chicago Facebook: Harold’s Chicken Shack

En la actualidad, entre su menú principal se encuentran cenas de alitas, combinados de mariscos, cubetas de pollo y de mariscos. También hay menús por US$6 en almuerzos especiales, como pizza puff y papas fritas.