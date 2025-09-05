La amenaza de Trump cancela las Fiestas Patrias en Chicago: la comunidad latina se prepara para la Guardia Nacional

La posibilidad de que Donald Trump envíe a la Guardia Nacional a Chicago, Illinois, provocó la suspensión de dos celebraciones clave por la Independencia de México y encendió alertas en toda la comunidad latina: Fiestas Patrias pospuso su desfile y festival, y El Grito Chicago también quedó en pausa, mientras que el desfile de Pilsen sigue en agenda con más controles.

Amenaza de Trump: Guardia Nacional pone en riesgo las Fiestas Patrias en Chicago

El presidente anunció su plan. “Vamos a entrar. No dije cuándo, pero vamos a entrar”, dijo en la Casa Blanca, informó Reuters. Los organizadores de eventos actuaron de inmediato por temor a operativos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y a la presencia de tropas. El gobernador J.B. Pritzker advirtió que espera “que lo ocurrido en Los Ángeles y la ciudad de Washington ocurra en Chicago”.

El festival de El Grito Chicago se suspendió por las amenazas de Trump Instagram @gritochicago

Eventos de Fiestas Patrias y El Grito cancelados en Chicago: qué pasa con el desfile de Pilsen

Fiestas Patrias (Waukegan) : se pospuso por seguridad . “Sé que los vendedores quizás estén molestos, pero es lo que es: por la seguridad de la gente”, dijo Margaret Carrasco, presidenta del comité. La fecha tentativa pasó al 1° de noviembre en lugar del 14 de septiembre, según consignó CNN .

: . “Sé que los vendedores quizás estén molestos, pero es lo que es: por la seguridad de la gente”, dijo Margaret Carrasco, presidenta del comité. en lugar del 14 de septiembre, según consignó . El Grito Chicago (Grant Park) : quedó pospuesto “por preocupaciones de la seguridad de nuestra comunidad”, según un comunicado de sus organizadores.

: “por preocupaciones de la seguridad de nuestra comunidad”, según un comunicado de sus organizadores. Desfile en Pilsen (Calle 26 / La Villita): se realiza según lo planeado, con refuerzos de voluntarios y acciones informativas de la Coalición de Illinois por los Derechos de Inmigrantes y Refugiados. “No estamos preocupados, pero obviamente estamos tomando precauciones”, dijo la organizadora Vicky Lugo.

Motivos de la cancelación de Fiestas Patrias y El Grito Chicago ante posible despliegue militar

Los organizadores y autoridades locales prevén un aumento de vigilancia migratoria y un posible despliegue de la Guardia Nacional con agentes federales. Pritzker afirmó: “Me rompe el corazón que nos hayan dicho que el ICE intentará interrumpir pícnics comunitarios y desfiles pacíficos”.

Las celebraciones por el Día de la Independencia de México en Chicago, en riesgo Instagram: @littlevillagechamber

La cercanía de Waukegan con la Base Naval Great Lakes, señalada como centro de mando para personal federal, elevó el nivel de riesgo para Fiestas Patrias. En Chicago, los promotores de El Grito concluyeron: “Estamos tristes por la pérdida de una oportunidad para promover una visión de dignidad, fortaleza y pertenencia”, según CNN.

Reacciones de J.B. Pritzker y Brandon Johnson contra Trump y la Guardia Nacional

Pritzker y el alcalde Brandon Johnson rechazaron la intervención. El mandatario municipal sostuvo que el presidente “solo quiere su propia policía secreta que realizará maniobras publicitarias cada vez que sus cifras en las encuestas bajen”, mientras que el gobernador señaló que funcionarios y periodistas le informaron de planes para ubicar agentes federales y vehículos militares en propiedades federales como la Base Naval de los Grandes Lagos.

Brandon Johnson (izquierda) y JB Priztker (derecha) criticaron la ley fiscal aprobada por Donald Trump (centro) Facebook Chicago Mayor's Office / Archivo / Reba Saldanha

Trump, por su parte, presionó para que el estado solicitara tropas, aunque subrayó que avanzaría de todos modos. También extendió su amenaza a la ciudad de Baltimore.

Cómo se prepara la comunidad latina en Chicago ante redadas del ICE y la Guardia Nacional

En barrios con alta presencia mexicoamericana surgieron dos líneas de acción: continuidad de tradiciones con más cuidados y suspensión preventiva para evitar detenciones y caos familiar.