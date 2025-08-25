Cuánto cuesta alquilar un apartamento en Chicago en agosto 2025: los precios promedio actualizados

Comprar un inmueble en Chicago no es de las tareas más sencillas. Según estipuló un estudio realizado este mes, la conocida Ciudad de los Vientos es de las zonas más costosas para vivir en Illinois.

Cuánto cuesta vivir en un apartamento en Chicago

De acuerdo con el informe de la compañía de inmuebles Zumper, el costo promedio para alquilar un apartamento con una habitación en Chicago en agosto 2025 es de US$2150. En el caso de ir por una opción con más de dos habitaciones, la cuota mensual aumentaría a US$2570.

Alquilar un apartamento de una habitación en Chicago puede costar más de US$2000 por mes Pixabay

Dichos valores reflejan el mayor aumento mensual en relación con otro tipo de propiedades en Illinois. En ese sentido, la tasa de incremento es del 6%.

Cuál es el costo de vida en Chicago

La cuota mensual para alquilar un apartamento en Chicago refleja el elevado costo de vida en la ciudad. De acuerdo con un estudio de Expatistan, el valor promedio para vivir en la zona es más caro que el 76% de las ciudades en EE.UU. Esto se refleja de esta manera:

Menú del día en la zona más cara de Chicago, sin incluir bebida : US$24 aproximado.

: US$24 aproximado. Menú completo en restaurante de comida rápida : US$12 aproximado.

: US$12 aproximado. Gastos de luz y agua para una persona en un estudio de 45 metros cuadrados : US$141 aproximado.

: US$141 aproximado. Abono mensual de transporte público : US$75 aproximado.

: US$75 aproximado. Medicinas para un resfriado por seis días (tylenol, frenadol, coldrex, o similar) : US$11 aproximado.

: US$11 aproximado. Visita corta a médico privado (15 minutos): US$135 aproximado (en caso de contar con cobertura médica).

US$135 aproximado (en caso de contar con cobertura médica). Pago de internet mensual: US$61 aproximado.

El costo mensual estimado para una persona en Chicago es de US$4414, según estipuló Expatistan Unsplash/Sawyer Bengtson

Basado en este listado, el costo mensual estimado para una persona en Chicago es de US$4414. En el caso de una familia estándar de cuatro personas, el monto se eleva a US$7341.

Las otras zonas más costosas para vivir en Illinois o sus cercanías

Seguido a Chicago, Schaumburg y Wheaton son los lugares más costosos para vivir en Illinois. El costo promedio por habitación es de US$$2050 y US$1900, respectivamente.

Schaumburg también se encuentra en el tercer lugar en relación con el aumento de tarifas a nivel interanual. El porcentaje de incremento es de 5,7%.

Los lugares más económicos para vivir cerca de Chicago

Según estipuló el informe, el lugar más barato para alquilar un apartamento cerca de Chicago es Gary, en el estado de Indiana, con un alquiler promedio de US$850.

El promedio mensual de un alquiler en Gary es de US$850 Captura de pantalla/City of Gary

Este condado, a 24.8 millas (40 kilómetros) de Chicago, tuvo el incremento más rápido a nivel interanual, con un porcentaje del 13.3%.

Además de Gary, Waukegan ocupa el segundo lugar de los lugares más económicos, con un promedio por habitación de US$1150, y Aurora ocupa el tercero con una cuota mensual del US$1680.

Gary, la zona más económica a pocas millas de Chicago

Gary es un condado que limita con el Parque Nacional Indiana Dunes y el lago Michigan. Cuenta con una población de 80 mil habitantes y la edad promedio en la ciudad es de 36/37 años, según consignó el sitio web del condado.