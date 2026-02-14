Dónde entregan comida gratis en Chicago durante la semana del 16 al 21 de febrero de 2026

Despensas y bancos de alimentos en Chicago realizarán entregas gratuitas durante la tercera semana de febrero de 2026, del 16 al 21, para apoyar a las personas que enfrentan inseguridad alimentaria. La mayoría de las distribuciones serán presenciales y, en general, no requieren registro previo.

En dónde darán comida gratis en Chicago en febrero de 2026

Según el banco de alimentos Greater Chicago Food Depository, su red de despensas y comedores comunitarios ofrecerá alimentos sin costo en distintos puntos de la ciudad durante esa semana.

El banco de alimentos de Chicago entrega despensas y comidas calientes en diferentes lugares de la zona (Banco de Alimentos de Chicago)

Las despensas que darán comida gratis durante la tercera semana del mes son las siguientes:

Chicago Lights – Despensa y distribución de comestibles

126 E. Chestnut St., Chicago

9.30 a 11.30 hs

Meals Ministry – Comidas calientes

126 E. Chestnut St., Chicago

11.30 a 13.00 hs

LaSalle Neighbors

1111 N. Wells St., Ste. 301, Chicago, IL 60610

Breaking Bread Ministries – Comidas calientes

1111 N. Wells St., Ste. 500, Chicago

18.00 a 19.00 hs

Our Lady of the Holy Family – Despensa

1334 W. Flournoy St., Chicago

13.30 a 15.30 hs

Chicago Temple Corps Community Center – Despensa

1 N. Ogden Ave., Chicago

10.00 a 12.00 hs

First Baptist Congregational Church of Chicago

1613 W. Washington Blvd., Chicago

10.00 a 12.00 hs

Northwestern University Settlement Association

1400 W. Augusta Blvd., Chicago

9.00 a 12.00 hs

Life Changers International Church

1337 W. 15th St., Chicago, IL 60608

St. Stanislaus Kostka

1351 W. Evergreen Ave., Chicago

10.00 a 12.00 hs

Pilgrim Rest MBC

1901 W. Washington Blvd., Chicago

12.00 a 14.00 hs

St. Pius V Parish

1919 S. Ashland Ave., Chicago

14.00 a 17.00 hs

Midwest Asian Health Association

218 W. 26th St., Chicago

10.00 a 12.00 hs

St. Teresa of Avila Parish

1950 N. Kenmore Ave., Chicago

9.30 a 11.30 hs

Requisitos para obtener comida gratis en Chicago del 16 al 21 de febrero de 2026

Las despensas operan en toda la ciudad de Chicago y el condado de Cook, por lo que generalmente se solicita residir en el área.

Para recibir alimentos gratis en Chicago es necesario vivir en la zona y proporcionar algunos datos personales (Banco de Alimentos de Chicago)

De acuerdo con Greater Chicago Food Depository, muchas despensas funcionan como un pequeño mercado: las personas pueden elegir los alimentos disponibles y los voluntarios ayudan a empacar.

Asimismo, la organización indica que para obtener la ayuda alimentaria, los asistentes deben llenar un formulario, en donde se piden datos como nombre, correo electrónico, teléfono y seleccionar el asunto de la consulta, que en este caso es obtener alimentos sin costo.

Además de distribuir comida, la organización brinda apoyo para tramitar beneficios como SNAP, programas médicos y asistencia laboral.

Otros programas que dan comida sin costo en Chicago

Además de los bancos de alimentos y despensas anteriores, existen instituciones en Chicago que ofrecen alimentos frescos, así como comidas gratis y a bajo costo. Otros sitios donde se pueden obtener son:

Existen varios bancos de alimentos en Chicago que ofrecen comestibles todo el mes (Facebook/Greater Chicago Food Depository)

Northern Illinois Food Bank: Garantiza a los menos favorecidos de Chicago acceso a alimentos que necesitan para prosperar.

River Bend Food Bank: Tiene despensas y puntos de distribución de comidas en ciudades de 23 condados.

Central Illinois Foodbank: Da servicios a 140 agencias asociadas en 21 condados del centro y sur de Illinois.

Tri-State Food Bank, Inc.: Ayuda a mejorar la calidad de vida de las familias y los niños que padecen inseguridad alimentaria, proporcionándoles alimentos y nutrición adecuados.

Eastern Illinois Foodbank: Atiende a más de 1.6 millones de personas mediante sus distribuciones de Foodmobile y red de despensas de alimentos.