Dónde entregan comida gratis en Chicago durante la semana del 16 al 21 de febrero de 2026
Bancos de alimentos en la ciudad entregan alimentos sin costo a lo largo de la tercera semana del mes
Despensas y bancos de alimentos en Chicago realizarán entregas gratuitas durante la tercera semana de febrero de 2026, del 16 al 21, para apoyar a las personas que enfrentan inseguridad alimentaria. La mayoría de las distribuciones serán presenciales y, en general, no requieren registro previo.
En dónde darán comida gratis en Chicago en febrero de 2026
Según el banco de alimentos Greater Chicago Food Depository, su red de despensas y comedores comunitarios ofrecerá alimentos sin costo en distintos puntos de la ciudad durante esa semana.
Las despensas que darán comida gratis durante la tercera semana del mes son las siguientes:
Chicago Lights – Despensa y distribución de comestibles
- 126 E. Chestnut St., Chicago
- 9.30 a 11.30 hs
Meals Ministry – Comidas calientes
- 126 E. Chestnut St., Chicago
- 11.30 a 13.00 hs
LaSalle Neighbors
- 1111 N. Wells St., Ste. 301, Chicago, IL 60610
Breaking Bread Ministries – Comidas calientes
- 1111 N. Wells St., Ste. 500, Chicago
- 18.00 a 19.00 hs
Our Lady of the Holy Family – Despensa
- 1334 W. Flournoy St., Chicago
- 13.30 a 15.30 hs
Chicago Temple Corps Community Center – Despensa
- 1 N. Ogden Ave., Chicago
- 10.00 a 12.00 hs
First Baptist Congregational Church of Chicago
- 1613 W. Washington Blvd., Chicago
- 10.00 a 12.00 hs
Northwestern University Settlement Association
- 1400 W. Augusta Blvd., Chicago
- 9.00 a 12.00 hs
Life Changers International Church
- 1337 W. 15th St., Chicago, IL 60608
St. Stanislaus Kostka
- 1351 W. Evergreen Ave., Chicago
- 10.00 a 12.00 hs
Pilgrim Rest MBC
- 1901 W. Washington Blvd., Chicago
- 12.00 a 14.00 hs
St. Pius V Parish
- 1919 S. Ashland Ave., Chicago
- 14.00 a 17.00 hs
Midwest Asian Health Association
- 218 W. 26th St., Chicago
- 10.00 a 12.00 hs
St. Teresa of Avila Parish
- 1950 N. Kenmore Ave., Chicago
- 9.30 a 11.30 hs
Requisitos para obtener comida gratis en Chicago del 16 al 21 de febrero de 2026
Las despensas operan en toda la ciudad de Chicago y el condado de Cook, por lo que generalmente se solicita residir en el área.
De acuerdo con Greater Chicago Food Depository, muchas despensas funcionan como un pequeño mercado: las personas pueden elegir los alimentos disponibles y los voluntarios ayudan a empacar.
Asimismo, la organización indica que para obtener la ayuda alimentaria, los asistentes deben llenar un formulario, en donde se piden datos como nombre, correo electrónico, teléfono y seleccionar el asunto de la consulta, que en este caso es obtener alimentos sin costo.
Además de distribuir comida, la organización brinda apoyo para tramitar beneficios como SNAP, programas médicos y asistencia laboral.
Otros programas que dan comida sin costo en Chicago
Además de los bancos de alimentos y despensas anteriores, existen instituciones en Chicago que ofrecen alimentos frescos, así como comidas gratis y a bajo costo. Otros sitios donde se pueden obtener son:
- Northern Illinois Food Bank: Garantiza a los menos favorecidos de Chicago acceso a alimentos que necesitan para prosperar.
- River Bend Food Bank: Tiene despensas y puntos de distribución de comidas en ciudades de 23 condados.
- Central Illinois Foodbank: Da servicios a 140 agencias asociadas en 21 condados del centro y sur de Illinois.
- Tri-State Food Bank, Inc.: Ayuda a mejorar la calidad de vida de las familias y los niños que padecen inseguridad alimentaria, proporcionándoles alimentos y nutrición adecuados.
- Eastern Illinois Foodbank: Atiende a más de 1.6 millones de personas mediante sus distribuciones de Foodmobile y red de despensas de alimentos.
