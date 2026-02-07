Las nuevas filtraciones de cómo será el Samsung S26: ¿cuándo sale a la venta en Estados Unidos?

El lanzamiento del Samsung Galaxy S26 podría adelantarse en Estados Unidos, luego de una serie de filtraciones que revelan detalles sobre su diseño, funcionalidades, nuevas características y precio estimado del próximo smartphone insignia de la firma surcoreana.

Cuándo sale a la venta el Samsung Galaxy S26 en Estados Unidos

De acuerdo con iPadizate, los rumores indican que Samsung presentará el Galaxy S26 el 25 de febrero de 2026, durante el evento Galaxy Unpacked, que se transmitirá en vivo a las 13.00 hs, tiempo del este de Estados Unidos.

Así luciría el nuevo Galaxy S26 Ultra (Android Headlines)

Según Forbes, la venta global del dispositivo se realizaría entre 14 y 16 días después del lanzamiento, como ha ocurrido en años anteriores, por lo que el teléfono podría llegar a las tiendas el 11 de marzo de 2026.

Aunque Samsung suele lanzar sus nuevos modelos los viernes, el ajuste en el calendario de este año podría estar relacionado con el retraso del modelo Galaxy S26 Edge, debido a las bajas ventas de esa versión, señala el medio.

Además de la serie completa del Galaxy S26, durante el evento también se espera la presentación de los Galaxy Buds 4 y del nuevo procesador Exynos 2600, que ha enfrentado algunas complicaciones en su desarrollo, según iPadizate.

Cuál será el precio del Galaxy S26 en Estados Unidos

De acuerdo con el medio coreano iNews24, Samsung todavía evalúa el precio final de la nueva gama Galaxy S26, aunque se prevé una ligera reducción respecto a modelos anteriores.

La fecha de lanzamiento del Galaxy S26 sería en febrero de 2026 (Android Headlines)

Fuentes de la compañía indicaron que el objetivo es que el Galaxy S26 Ultra no supere los dos millones de wones, lo que equivale a aproximadamente US$1,357.

En Estados Unidos, Forbes estima que los precios podrían ubicarse en:

Galaxy S26 : desde US$859 .

: desde . Galaxy S26 Plus : alrededor de US$1,059 .

: alrededor de . Galaxy S26 Ultra: cerca de US$1,359.

Ante el incremento global de costos en la industria tecnológica y la escasez de chips, Samsung busca estrategias para evitar aumentos drásticos de precio, incluso reconsiderando promociones como el doble de almacenamiento, señala el medio asiático.

Características y nueva función del Samsung Galaxy S26

Según iPadizate, las imágenes filtradas del Galaxy S26 muestran un diseño disponible en negro mate y violeta cobalto, con esquinas más redondeadas y un módulo de tres cámaras unificadas en una pequeña meseta.

El Samsung Galaxy S26 Ultra tendrá características similares al modelo S25 Amazon

El dispositivo sería más delgado que su antecesor, con un grosor aproximado de 7,9 mm, frente a los 8,2 mm del Galaxy S25.

Entre las especificaciones técnicas destacadas se mencionan:

Procesador Snapdragon 8 Elite de quinta generación.

de quinta generación. Batería de 5,000 mAh .

. 256 GB de almacenamiento interno .

. Cámara principal de 200 megapíxeles .

. Ultra gran angular de 50 MP .

. Teleobjetivos 5x y 3x de 50 MP y 10 MP .

de y . Cámara frontal de 12 MP.

Una de las principales novedades sería una nueva capa de privacidad de Samsung, que permitirá al usuario activar o desactivar qué información se muestra en pantalla. Esta función podría aplicarse a notificaciones, tanto en la pantalla de bloqueo como en la pantalla encendida, para limitar lo que otras personas pueden ver.

Aún no está confirmado si esta herramienta estará disponible para todas las aplicaciones o solo para algunas específicas.