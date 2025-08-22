Dónde estará la imagen de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos en Chicago y cuál es su historia

Nuestra Señora de San Juan de los Lagos estará presente en Chicago del 23 de agosto al 10 de septiembre y miles de peregrinos y fieles podrán adorar la figura en distintas iglesias y parroquias. Su historia representa un milagro y muchos acuden a la virgen para pedirle deseos que parecen imposibles.

La historia de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos y dónde se encuentra

Originaria del estado de Jalisco, en México, su leyenda se basa en un episodio que data de 1623. Una familia trabajadora del circo vivió una tragedia cuando la niña más pequeña cayó de un trapecio sobre una cama de machetes. Una mujer decidió acercarle una estatua de la Virgen María y, de inmediato, la menor volvió a la vida.

La estatua se podrá visitar en diversas iglesias de Chicago hasta el 10 de septiembre Facebook/St Agnes of Bohemia

Si bien en México se presenta su figura en la Catedral Basílica de San Juan de los Lagos, los fieles podrán visitarla en Chicago, Illinois, desde el sábado 23 de agosto y hasta el miércoles 10 de septiembre.

La Arquidiócesis de Chicago celebró el Año Jubilar, que comenzó el 29 de diciembre de 2024 y culminará el 28 de diciembre próximo. A partir de este sábado, diversas iglesias y parroquias contarán con la visita de la Virgen María originaria del estado de México.

Previamente, desde el 17 pasado y hasta el 21 de agosto, Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, que celebró su 400 aniversario en 2023, se ubicó en la iglesia St. Rita of Cascia Parish, en el 6243 South Fairfield Ave.

Las iglesias compartieron su programa religioso Facebook/Iglesia de San Gall

La catedral de Jalisco es el segundo sitio más visitado en México, únicamente por detrás de la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, en la capital de ese país.

Dónde se podrá visitar a Nuestra Señora de San Juan de los Lagos en Chicago

La Arquidiócesis de Chicago detalló los sitios religiosos que participan en el Año Jubilar y cada institución destacó los horarios y ubicaciones en los que los católicos y visitantes podrán adorar la estatua de la admirada Virgen hasta el 10 de septiembre. Estos son:

St. Francis Xavier Parish : en el 2447 Putnam St. Lake Station, desde el jueves 21 hasta el domingo 24 de agosto. “La madre que viene a visitar a sus hijos ausentes”, expresaron en el comunicado.

: en el 2447 Putnam St. Lake Station, desde el jueves 21 hasta el domingo 24 de agosto. “La madre que viene a visitar a sus hijos ausentes”, expresaron en el comunicado. St. Donatus Parish : en el 1939 Union St. Blue Island. “La Virgen de San Juan visitará nuestra parroquia del 25 al 27 de agosto. ¡Acompáñenos para recibirla con fe y alegría!“, señalaron en su perfil de Facebook.

: en el 1939 Union St. Blue Island. “La Virgen de San Juan visitará nuestra parroquia del 25 al 27 de agosto. ¡Acompáñenos para recibirla con fe y alegría!“, señalaron en su perfil de Facebook. Our Lady of the Heights Parish : en el 724 195th de St. Chicago Heights, los días 28, 29, 30 y 31 de agosto, según informó Telemundo .

: en el 724 195th de St. Chicago Heights, los días 28, 29, 30 y 31 de agosto, según informó . St. Agnes of Bohemia: en el 2651 S. Central Park Ave., los días 1º, 2 y 3 de septiembre.

Los cronogramas para adorar a Nuestra Señora de San Juan de los Lagos Facebook/St. Francis Xavier Parish - St. Donatus Parish