Dulce o truco en Chicago: el horario para pedir dulces este Halloween 2025

La noche de Halloween es una de las fechas más esperadas del año por los niños y sus familias en Estados Unidos. Es el momento ideal para disfrazarse, salir a recorrer los vecindarios y llenar las bolsas de golosinas. Sin embargo, las autoridades de Chicago recomiendan hacerlo en horarios específicos para garantizar una experiencia segura y divertida para todos.

A qué hora pedir dulces durante Halloween en Chicago

En la mayoría de las ciudades del país, los recorridos de “Dulce o truco” (Trick-or-Treat) comienzan al caer la tarde, entre las 17.30 y las 18.00 hs, cuando los niños ya han salido de la escuela y tienen tiempo para ponerse sus disfraces.

Horario para pedir Dulce o truco en Halloween (bryantx.gov)

En el caso de Chicago, para Halloween 2025, las festividades oficiales suelen celebrarse desde las 15.00 hs hasta las 19.00 hs, según Reader’s Digest. Durante este horario, las familias aprovechan no solo para pedir dulces, sino también para participar en actividades comunitarias y eventos organizados por los barrios.

Por su parte, Good Housekeeping señala que el horario promedio para el Trick-or-Treat en Chicago se extiende hasta las 19.00 o 20.00 hs, dependiendo de la zona y del nivel de iluminación en las calles. Las autoridades locales recomiendan a los padres mantener a los niños en áreas bien vigiladas y evitar prolongar la actividad hasta altas horas de la noche.

Consejos para celebrar Halloween de manera segura

Aunque Halloween es una celebración muy popular en Estados Unidos, la seguridad sigue siendo una prioridad, especialmente cuando hay niños pequeños. Algunas recomendaciones útiles son:

Halloween es una tradición estadounidense en la que se cree que los muertos caminan entre los vivos cada 31 de octubre (Pexels/Toni Cuenca)

Planificar la ruta con anticipación: elegir calles conocidas, bien iluminadas y con alta afluencia de familias.

elegir calles conocidas, bien iluminadas y con alta afluencia de familias. Ir en grupo: los niños deben estar acompañados por adultos o amigos; caminar juntos siempre es más seguro.

los niños deben estar acompañados por adultos o amigos; caminar juntos siempre es más seguro. Usar disfraces visibles: los trajes coloridos y con cintas reflectantes ayudan a que los automovilistas puedan verlos con facilidad.

los trajes coloridos y con cintas reflectantes ayudan a que los automovilistas puedan verlos con facilidad. Llevar linternas o luces portátiles: facilitan la visibilidad en zonas oscuras y ayudan a identificar al grupo.

facilitan la visibilidad en zonas oscuras y ayudan a identificar al grupo. Revisar los dulces antes de comerlos: verificar que estén cerrados y en buen estado, evitando los productos abiertos o sin envoltura.

verificar que estén cerrados y en buen estado, evitando los productos abiertos o sin envoltura. Definir un horario de regreso: establecer una hora límite para volver a casa garantiza que los menores descansen y eviten incidentes.

Qué más hacer si no se quiere pedir dulces en Halloween

No todos disfrutan de caminar largas horas o enfrentarse a la oscuridad. Para quienes prefieren pasar la noche de otra manera, Good Housekeeping sugiere opciones divertidas como:

Se pueden hacer más actividades en Halloween que pedir dulces (Unsplash)

Organizar una fiesta temática en casa .

. Realizar un maratón de películas de terror familiar .

. Tallar calabazas y decorar el hogar.

y decorar el hogar. Preparar postres de Halloween .

. Montar una noche de karaoke o disfraces .

. Hacer manualidades o pintura de caras con los niños.

Actividades familiares en Chicago durante Halloween

Además del tradicional recorrido por los vecindarios, Chicago ofrece una amplia variedad de eventos familiares durante el fin de semana de Halloween. Parques como Lincoln Park Zoo realizan el evento “Spooky Zoo”, donde los niños pueden pedir dulces de manera segura entre los animales, mientras que el Navy Pier organiza el festival “Pier Pumpkin Lights”, con exhibiciones de calabazas iluminadas y espectáculos gratuitos. Estas actividades brindan una alternativa divertida y segura para disfrutar de la Noche de Brujas sin alejarse demasiado del ambiente festivo.