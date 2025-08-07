El dardo de J.B. Pritzker a Greg Abbott por el derecho al voto en Estados Unidos: “No se trata solo de Texas”

El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, acusó a Donald Trump y Greg Abbott, junto con las autoridades de Texas, de querer violar la Ley de Derechos Electorales para sumar poder en el Congreso. La declaración se dio en el 60 aniversario de la legislación que buscó garantizar la representación de todas las comunidades de Estados Unidos.

Pritzker denunció un intento de Trump de “robar escaños”

Según The Hill, “Trump está intentando robar cinco escaños al pueblo —francamente, a todo el país, no solo al pueblo de Texas— y privarles de su derecho al voto”, comentó Pritzker a CBS en The Late Show with Stephen Colbert. Sus dichos fueron respuesta a cuando le preguntaron sobre qué llevó a los demócratas a salir de Texas.

Pritzker aseguró en una entrevista con CBS que Trump busca apropiarse de cinco bancas del Congreso a través de un rediseño manipulado Mark Black� - FR171635 AP�

“Estamos frente a una violación de la Ley de Derechos Electorales y de la Constitución”, agregó. Además, elogió a los legisladores texanos que huyeron del estado para evitar la aprobación del nuevo mapa electoral. “Son héroes”, dijo y recordó que Illinois les ofreció refugio y respaldo legal.

El conflicto por el rediseño de distritos en Texas

Más de 50 legisladores demócratas de Texas abandonaron el estado para impedir la aprobación de un mapa electoral promovido por el Partido Republicano. El proyecto podría otorgarle cinco escaños adicionales a los republicanos en el Congreso.

La maniobra legislativa respondió a una convocatoria especial liderada por el gobernador Greg Abbott. Trump avaló la propuesta y sostuvo que su partido “tiene derecho” a esos puestos.

El gobernador Abbott ordenó esta semana el arresto de los demócratas, al alegar que incumplieron su juramento al ausentarse y que no permitieron que la Cámara de Representantes funcionara. También presentó una demanda para destituir al líder demócrata Gene Wu de su cargo en medio del enfrentamiento legal.

Greg Abbott ordenó arrestar a los legisladores ausentes y presentó una demanda contra el líder demócrata Gene Wu Mark Black� - FR171635 AP�

Tanto Trump como los legisladores republicanos estatales presionan al Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) para que obligue a los legisladores, que prometieron seguir en la lucha, a regresar al estado y completar la votación.

Illinois, como “refugio seguro” de los legisladores

Por su parte, Pritzker rechazó los intentos de capturar a los legisladores que llegaron a su estado y defendió su decisión de acogerlos. El mandatario aseguró que Illinois garantiza el respeto a la ley y que la policía local protegerá a quienes estén dentro de su jurisdicción.

Durante una entrevista en el podcast de la periodista Jessica Yellin, afirmó que no existe ninguna ley federal que habilite el accionar del FBI en este caso. Incluso advirtió que agentes federales o funcionarios texanos no tienen autoridad para detenerlos.

El senador John Cornyn, por el contrario, le pidió al FBI localizar y arrestar a los legisladores. Le envió una carta al director Kash Patel en la que solicitaba ayuda para localizar o arrestar a “posibles infractores” que huyeron de Texas para eludir sus obligaciones legislativas “violando su juramento de oficina”.

Según Pritzker, las amenazas de John Cornyn al FBI son parte de una interna política con Ken Paxton por una banca en el Senado Mark Schiefelbein - AP

Las críticas de Pritzker a Trump, Abbott y Cornyn

Por su parte, el gobernador de Illinois acusó a Trump de ser “un delincuente condenado” y de “no respetar la ley”. “Y en Texas tampoco siguen la ley. Soslayan la Constitución con la Ley de Derechos Electorales y lanzan amenazas que no pueden cumplir”, agregó.

Asimismo, Pritzker calificó el intento de Cornyn como teatro político y señaló que el fiscal general de Texas, Ken Paxton, compite por un escaño en el Senado. “Esto se trata de política”, explicó.

“Esto no se trata solo de Texas, se trata de Estados Unidos”, escribió en su cuenta de X (antes Twitter). Su mensaje funcionó como una advertencia de cara a las elecciones legislativas de 2026, donde el control del Congreso estará en juego.