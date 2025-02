El motivo que enfureció a J.B. Pritzker en Illinois por una medida de Trump y Elon Musk: “Afectará sus vidas diarias”

El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, lanzó duras críticas contra el presidente Donald Trump y el CEO de Tesla, Elon Musk, durante su discurso anual sobre el Estado del Estado. En particular, acusó al mandatario republicano de desfinanciar programas esenciales y afectar la economía local. “Para todos los habitantes de Illinois que nos miran desde casa: esto va a afectar sus vidas diarias”, advirtió.

La idea del recorte presupuestario que enfureció a Pritzker

En su discurso, Pritzker explicó que Trump y Musk impulsan una reducción del gasto federal que perjudicará a los ciudadanos de Illinois. Según el gobernador, la administración republicana recortó fondos para inspecciones de seguridad alimentaria, lo que afectó a más de 70 instalaciones cárnicas y avícolas. Además, aseguró que el gobierno busca hacer lo mismo con la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio.

Según Pritzker, el recorte de fondos federales pone en riesgo la inspección de alimentos en más de 70 instalaciones del estado Paul Sancya/AP

Luego, Pritzker declaró que el programa Meals on Wheels, que entregan 12 millones de comidas al año a 100 mil personas mayores y con discapacidades en Illinois, “está en la cuerda floja a nivel federal”. “Esto es real. La nueva administración, el Congreso republicano y Musk tienen la intención de quitar estos programas”, se quejó.

De la mano del dueño de Tesla, Trump promueve la reducción del gasto federal para disminuir el déficit federal y reasignar recursos a otras áreas. Para eso creó el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés), donde el empresario tiene un rol preponderante.

“Cada año hay alguna dificultad que requiere que trabajemos arduamente para superarla. Este año, la dificultad que se presenta es el plan de Donald Trump y Elon Musk para robar los dólares de impuestos de Illinois y negar a los ciudadanos la protección y los servicios que necesitan”, comentó el gobernador.

"Este año, la dificultad que se presenta es el plan de Donald Trump y Elon Musk para robar los dólares de impuestos de Illinois", comentó el gobernador Pritzker Alex Brandon - AP

Sin embargo, Pritzker denunció que estas medidas impactarán directamente en la vida cotidiana de los ciudadanos. “Nuestro presupuesto estatal no puede compensar el daño que se le cause a las personas de nuestro estado si tienen éxito”, enfatizó.

Pritzker: tensiones en su partido y una mala experiencia con Trump

Pritzker criticó a los miembros de su propio partido que “piensan que si le dan a Trump todo lo que quiere, ahorrará algo del daño“. En ese sentido, consideró: “Seguir la corriente para llevarse bien no funciona, solo pregúntales a los gobernadores de los estados republicanos temerosos que están lidiando con los mismos recortes que nosotros”.

Luego, el gobernador aseguró que intentó negociar con Trump durante la pandemia, en su primer mandato como presidente, pero que los acuerdos no fueron cumplidos. En específico, recordó que Illinois solicitó ventiladores y N95, pero recibió equipos defectuosos en su lugar. “No me dejaré engañar dos veces”, comentó.

Pritzker recordó que durante la pandemia Trump incumplió acuerdos y envió equipos médicos defectuosos a Illinois Evan Vucci - AP

Pritzker, sobre Trump y Musk: “No tenemos reyes en Estados Unidos”

“No tenemos reyes en Estados Unidos y no pienso inclinarme ante uno”, afirmó Pritzker. “Mi juramento es a la Constitución de nuestro estado y de nuestro país. No estoy hablando en servicio de mis ambiciones, sino en deferencia a mis obligaciones”, agregó.

Estos comentarios de Pritzker llegaron unos minutos antes de que el presidente se comparara con un “rey” en su plataforma Truth Social. Previamente, Trump había citado una frase apócrifa de Napoleón en su cuenta de X, en la que declaraba: “Quien salva a su país no viola ninguna ley”.